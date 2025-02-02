Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çarpıcı Seçim Açıklaması! 'Bugün Oylarımız Arzu Ettiğimiz…'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP İstanbul İl Kadın Kolları 7'nci Olağan Kongresi’nde önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlere ilişkin verdiği mesaj dikkat çekti.

“Seçimlerde yüzde 50’leri bulan oy oranlarını yakaladık” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bugün oylarımız arzu ettiğimiz seviyelerde değilse kadınlara etkin şekilde ulaşamıyor, haneleri içeriden fethedemiyoruz demektir” dedi.

'ORTADA FOL YOK YUMURTA YOK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt ve Beşiktaş belediyelerine yapılan soruşturmalara tepki gösteren muhalefeti “Belediyecilik hizmetleri bakımından irtifa kaybeden başkanlar ortada fol yok yumurta yokken meçhul bir adalet peşinde koşuyor” diyerek eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

'KADINLARIMIZA ÖZEL ÖNEM VERDİK'

Kuruluşumuzdan bugüne İstanbul kadın kollarımızda görev yapan hanımefendilerin her birine şahsım, teşkilatım adına şükranlarımı sunuyorum. Kadınları dışlayan hiçbir teşebbüs gibi hiçbir siyasi hareketin hedeflerine ulaşabilmesi mümkün değildir. Biz de partimizi bir erdemliler hareketi olarak kurarken, ana kademe yanında kadınlarımıza ve gençlerimize özel önem verdik.

7 Şubat’ta İstanbul İl Teşkilatımızın kongresini yaparak yoğun bir maratonun son noktasını koyacağız. Türkiye yüzyılı yürüyüşümüzün hazırlıklarını bir üst seviyeye çıkartacağız.

'KADINI EĞİTİRSEN TOPLUMU EĞİTİRSİN'

Biz kadın teşkilatlanmamıza kadınlara yönelik çalışmalarımıza niçin bu kadar önem veriyoruz? Erkeği eğitirsen bir kişi, kadını eğitirsen bir aileyi ve oradan da tüm toplumu eğitirsin diye bir söz vardır. Ne tarafa bakarsanız bakın kadının aileden başlayan tüm toplumu nasıl etkilediğinin işaretlerini görüyorsunuz.

AK Parti olarak hanelere, ağırlıklı olarak kadın üzerinden giderek seçimlerde yüzde 50’leri bulan oy oranlarını yakaladık. Bugün oylarımız arzu ettiğimiz seviyelerde değilse kadınlara etkin şekilde ulaşamıyor, haneleri içeriden fethedemiyoruz demektir. Bu fethi ancak kadınlarımız yapabilir.

'SİYASETTE EN BÜYÜK AMİL ÇALIŞMAK'

Siyasette her şeyin bir parça etkisi vardır en büyük amil çalışmaktır. Siz bakmayın bizdeki muhalefetin hiç çalışmadan yiyip, içip, sırtüstü yatarak armut piş ağzıma düş mantığıyla iktidar beklediğine. 22 yılı aşkın süredir bekliyorlar. Bu kafada giderlerse daha 22 yıl da beklerler.

'HEPSİNİN HEDEFİ İKTİDARI DEVİRMEK'

Ülkemizde muhalefetin beceriksizliği yanında ne amaçladığı belli olmayan bir kesim var. Türkiye’nin dünyanın 4 bir yanındaki yeminli düşmanları bunların en büyük destekçisi hepsinin ortak hedefi iktidarı devirmek. Bunların devrilen yönetimin yerine neyin konulacağı konusunda bir fikirleri yok ama iktidarın değişmesi konusunda hemfikirler.

'SEVİYEYİ AŞAĞI ÇEKİYORLAR'

Muhalefet ve beraber yol yürüdüğü kimliksiz kesimler, kendi tembellikleri sebebiyle milletten bekledikleri desteği alamıyorlar. Bizi yıkamadıkça seviyeyi her seferinde biraz daha aşağı çekiyorlar. Ne söylem ne politika, ne eylem seviyesinde bizimle boy ölçüşemeyince kamu görevlilerine, hakim savcısına, milletin kendisine saldırmaya, hakaret etmeye başladılar.

'BAŞKANLAR MEÇHUL ADALET PEŞİNDE'

Hırsları boylarını öylesine açıyor ki artık gizlemekte zorlanıyorlar. Karşımızda Türkiye’nin ana muhalefet partisi mi yoksa sirk çadırı mı var inanın belli değil. Hallerine baktıkça gülsek mi ağlasak mı bilemiyoruz. Genel başkanı elinde kırmızı kartla ortada dolanıyor. Eski genel başkan ona sarı kart göstererek oyuna girmeye çalışıyor. İnanın sorun kırmızı kart ne işe yarar bilmez. Sorun sarı kart ne işe yarar onu da bilmez. Belediyecilik hizmetleri bakımından irtifa kaybeden başkanlar ortada fol yok yumurta yokken meçhul bir adalet peşinde koşuyor.

'2028'E SIKI HAZIRLANACAĞIZ'

Sorsanız ilkeli siyaset ve etkili muhalefet yapıyorlar. Sosyal medya gazıyla koltuk rüyası görenleri uyandırmak için en etkili ilaç sandıktır diyorlar. Bunun için hep birlikte 2028 Cumhurbaşkanlığı ve 2029 mahalli idareler seçimlerine çok sıkı hazırlanmak mecburiyetindeyiz.

'ŞİMDİ VİTES YÜKSELTME VAKTİ'

Gerektiğinde kendi özeleştirimizi yapmaktan çekinmeyeceğiz. Önemli olan tökezlemek değil hemen toparlanıp çok daha kararlı ve güçlü şekilde yoluna devam edebilmektedir. Biz ilk safhayı atlattık şimdi vites yükseltme vakti.

Kaynak: AA