Hulusi Akar, Özgür Özel'e Açtığı Davayı Kaybetti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup başkanvekilliği döneminde TBMM'de bütçe görüşmeleri esnasında dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yönelik, dava arkadaşlarının cezaevindeyken “Bizi bir kez bile ziyarete gelmedi” diye sitem ettiğini söyleyerek "Senin silah arkadaşların sana haklarını helal etmeyerek öldüler. Sen silah arkadaşlarının bedduasını alan bir adamsın” ifadelerini kullanmıştı.

Özel, bir başka konuşmasında ise “Biz CHP olarak makamlara saygılıyız ama keşke öyle bir Genelkurmay Başkanlığı yapmasaydınız. Olmaz olsaydı öyle Genelkurmay Başkanlığı” şeklinde konuşmuştu.

YARGITAY OYBİRLİĞİ İLE ONAYLADI

Bakan Akar, Özel’in kendisine yönelik açıklamalarının, "hakaret ve iftira" niteliğinde olduğu iddiasıyla 500 bin TL’lik manevi tazminat davası açmıştı. Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Aralık 2020 günü, Akar'ı haklı bularak, Özel'in 15 bin TL tazminat ödemesine hükmetmişti.

Özgür Özel’in itirazı üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, tazminat koşulları oluşmadığından ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve davanın reddine karar verdi.

Hulusi Akar ise Bölge Adliye Mahkemesinin bozma kararını temyize götürdü. Temyiz üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi’nin aldığı kararı oybirliğiyle onadı.

"İfade özgürlüğüne getirilmesi gereken bir sınırlamanın gerekli olmadığı anlaşılmıştır”

Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin onama gerekçesinde, AYM’nin pek çok kararında da benimsendiği gibi demokratik bir toplumun zorunlu temellerinden olan ve toplumun ilerlemesi, bireyin özgüveni için gerekli temel şartlardan birini teşkil eden ifade özgürlüğünün, sadece kabul gören veya zararsız yahut kayıtsızlık içeren bilgiler veya fikirler için değil, aynı zamanda kırıcı, şok edici veya rahatsız edici olanlar için de geçerli olduğu vurgulandı.

‘SİYASETÇİLER SERT ELEŞTİRİLERE KATLANMALI’

AYM'nin yine pek çok kararında, ifade özgürlüğünün bir dereceye kadar abartıya hatta kışkırtmaya izin verecek şekilde geniş yorumlanması gerektiğini kabul ettiği belirtilen gerekçede, şu tespitlerde bulunuldu:

"Davalı tarafından kaba, incitici ve kışkırtıcı birtakım söz ve ifadeler kullanılmış ise de değer yargılarından oluşan bu ifadelerin polemik çıkartmaya, şiddetli tepkiler yaratmaya ve taraftarlarını konsolide etmeye yönelik siyaset üslubunun bir parçası olduğunun kabul edilmesi ve siyasetçilerin konumu itibarı ile yapılan bu sert eleştirilere katlanması gerektiği, tüm bu açıklamalar ışığında davalı tarafından sarf edilen söz ve ifadelerin, davacının kişilik haklarına saldırı oluşturmayacağı, sert ve ağır eleştiri niteliğinde olduğu, davalının ifade özgürlüğüne üstünlük tanınması gerektiği, demokratik toplum tarafından meşru sayılabilecek nitelikte, ifade özgürlüğüne getirilmesi gereken bir sınırlamanın gerekli olmadığının anlaşılmasına göre, temyizen incelenen karar usul ve kanuna uygun olup davacı vekili tarafından temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir."

Kaynak: ANKA