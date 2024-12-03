Teğmenler ve İzmir Marşı Krizi Fitili Ateşledi! Hulusi Akar Yeniden Bakan mı Olacak?

Kara Harp Okulu (KHO mezuniyet töreninde kılıçlı yemin eden ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını atan teğmenlere soruşturma açılması gündemden düşmezken, İzmir Marşı'nın da yasaklandığı iddiası, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) yönetimini harekete geçirdi. MSÜ'nün sosyal medya hesabından Harbiyelilerin eğitim sırasında İzmir Marşı'nın söylediği eski bir video paylaşıldı.

T24 yazarı Tolga Şardan, özel emirle çekildiği ortaya çıkan videoyla ilgili bir yazı kaleme alarak süreçle ilgili öğrendiklerini aktardı. Şardan, Yüksek Askeri Şur’a kararıyla korgeneralliğe terfi ederek Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı’na atanan, okulun bir önceki komutanı Gültekin Yaralı’nın "Okunacak marşlar ve yürüyüş kararları" başlığını taşıyan emrinin "güncel emirler levhası"nda asılı olduğunu ifade etti.

'APAR TOPAR KALDIRILDI'

Söz konusu listede Harp Okulu Marşı, Vatan Marşı ve piyade, istihkam, topçu sınıfı marşlarının olduğunu ancak İzmir Marşı'nın olmadığını vurgulayan Şardan, "Tabii şimdi bu talimat / emir yazısı panodan apar topar kaldırıldı. Zaten, kaldırmaktan başka yapacak başkaca işlem yoktu!" diye yazdı.

'HULUSİ AKAR ERDOĞAN İLE BİREBİR GÖRÜŞTÜ'

İzmir Marşı'nın yasaklanmasıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'ndan herhangi bir açıklama yapılmadığını hatırlatan Şardan, bir iddiayı daha dile getirdi. Şardan, önceki Milli Savunma Bakanı ve mevcut AKP Milletvekili Hulusi Akar'ın bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa görüştüğünü ve Akar'ın içinde bulunduğu siyasi pozisyonundan memnun olmadığını bildirdiğini aktardı.

'BAKAN GÜLER İLE ARALARINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI VAR'

Şardan, görüşmeyle alakalalı "Net biçimde söylemese de Akar’ın yeniden Milli Savunma Bakanı olmak istediğini Erdoğan’a hissettirdiği iddiaları kulislerde konuşuluyor, hissettirdiğini söylemek daha doğru olacak kanımca. Bu tabloya bakıldığında; Akar ile mevcut Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler arasında görüş ayrılığı ya da çalışma yöntemi farklılığı bulunduğunu dile getirmek yanlış olmayacak" ifadelerini kullandı.

'YÖNETİMLER ARASINDA SOĞUKLUK YAŞANDI'

Şardan, yazısına şöyle devam etti:

"KHO’daki teğmenler kriziyle ilgili olarak Güler’in yakın çevresine rahatsızlıklarını anlattığı da söyleniyor. Buna paralel olarak Akar ve MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu’nun, Erdoğan ve ekibine teğmenler süreciyle ilgili negatif bilgilendirme yaptığı iddiası kulislere düştü.

O günden bugüne bu bilgiye dönük aksi bir açıklama gelmedi. Bu çerçevede, özellikle KHO’daki teğmenler sürecinde askeri yönetim ile üniversitenin sivil yönetimi arasında az önce okuduklarınız çerçevesinde “soğukluk” yaşandığını vurgulayayım."

Kaynak: T24