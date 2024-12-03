Ahmet Davutoğlu’ndan 'Suriye' Çıkışı: ‘Bu Mükemmel Bir Anlaşma, Problem Uygulamayanlarda’

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gazeteci Cüneyt Özdemir’in YouTube programına konuk oldu. Suriye’deki son gelişmeleri değerlendiren Davutoğlu, Suriye Devlet Başkanı Esad'ı suçlayarak şunları söyledi: Esad, Sayın Erdoğan'ın çağrılarına küstahça cevaplar verdi, 'Siz Suriye'den çekilin, biz ondan sonra konuşuruz' diyerek. Şimdi küstahça cevapların bedelini ödüyor. Esad, Türkiye ile anlaşarak bir çözüm yoluna gitseydi şu an hala Şam'da etkin konumunu sürdürüyor olabilirdi.

"Yeni durumun doğru okunması" gerektiğini söyleyen Davutoğlu, "Ankara'daki dostlarıma tavsiyem derhal diplomatik insiyatif geliştirilmeli. Esad'ın terk etmesi sonrası rejimdeki makul unsurların da içine girdiği yeni bir geçiş yönetimi kurulmalı" diye konuştu.

DAVUTOĞLU: BU ANLAŞMA MÜKEMMEL BİR ANLAŞMA

Cüneyt Özdemir’in “Mülteci anlaşmasını başarılı bir anlaşma olarak görmüyorum” sözlerine yanıt veren Davutoğlu “Bu anlaşma mükemmel bir anlaşmadır. Problem, bu anlaşmayı uygulamayanlarda. Onlardan hesap soracaksınız. Uygulamayanlardan hesap soracaksınız. Ben 8 yıl bütün algı operasyonlarına maruz kalmış olsam da yine buradayım. O zaman bende sizin yanınızda olurum” dedi.

“NİYE ORADA ONLARLA ABD İŞBİRLİĞİ YAPIYOR?”

Terör örgütü HTŞ'yle ilgili olarak da konuşan Davutoğlu “HTŞ'yi ABD terör örgütü olarak ilan etti, dolayısıyla biz de. Peki PKK'yla irtibatlı terör listesinde. Peki niye orada onlarla ABD işbirliği yapıyor? Türkiye'nin kendi çıkarları doğrultusunda, kendisiyle birlikte davranan her grupla temasa geçmeli” ifadelerini kullandı.

“BİR HÜKÜM VERMEK İSTEMEM”

Davutoğlu, Cüneyt Özdemir’in "Siz HTŞ'yi terör örgütü olarak görmüyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: Şu anda devlet istihbaratı elimde değil. Alanda Suriye Milli Ordusu ile HTŞ arasındaki ilişkinin ne olduğunu bilmiyorum. Bir hüküm vermek istemem. Mesela HTŞ'yi savunmak asla değil. Türkiye birlikte çalışıyor mu bilmiyorum. O yüzden hüküm veremem.

Kaynak: Cüneyt Özdemir