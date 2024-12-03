Uluslararası Heyetten Bakanlığa 'Öcalan' Başvurusu

DEM Parti milletvekilleri, aralarında siyasetçi, sendikacı ve gazetecilerin bulunduğu uluslararası bir heyetle, 'Öcalan' başvurusu sonrası Adalet Bakanlığı önünde açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a 'örgüte silah bıraktır' çağrısının ardından, yeni bir süreç başladı. Bahçeli'nin açıklamasının ardından harekete geçen DEM Parti, Öcalan'la görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

Bu başvurunun ardından bir başvuru da aralarında gazeteci, sendikacı ve siyasetçilerin de bulunduğu uluslararası heyetten geldi. Başvurunun ardından bakanlık önünde bir basın açıklaması yapıldı.

DEM Parti adına yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Başta partimiz ve sivil toplumun girişimleri var. Bu konuda niyetleri var. Gerçekten Türkiye’de onurlu bir barış sağlanacaksa, bu demokratik yol ve yöntemlerle olması gerektiğini her zaman söyledik. Bundan sonra da söylemeye devam edeceğiz. Burada uluslararası bir heyet var ve bu heyetin de burada olmasının amacı, İmralı’ya görüş başvurusunda bulunma amacıyla. Öcalan’ın Kürt sorununun çözümündeki muhataplığı üzerinden birçok kurumla görüşmeler yapacaklar. Bugün de Adalet Bakanlığı’na İmralı Cezaevini bu mutlak tecridi Türkiye’ye yaşatmış olduğu sebeplere dikkat çekmek için başvurdular.

Kürt sorununun demokratik çözümü için Öcalan’ın barışa olan iradesine artık devletin de kulak vermesi gerekiyor. Sadece sözle değil, el uzatmayla değil somut adımlarla bu kanayan yaranın durdurulabileceğini bir kez daha söylüyoruz."

HEYETTE KİMLER YER ALIYOR?

Uluslararası heyette şu isimler yer alıyor:

Avrupa Sol Parti Başkanı Walter Baier, İtalya Yeşil Sol İttifakı Milletvekili Francesca Ghirra, Matteo Massa, Portekiz Cumhuriyet Meclisi Üyesi Eduardo Jorge Costa Pinto, Katalonya Milletvekili Eulàlia Reguant Cura, Katalonya CUP Yönetim Kurulu Üyesi Blai Tabarner, Norveç Kızıl Parti Kürt Dayanışma Grubu Yöneticisi Anne Kulseng Berg, İtalya Genel İşçi Konfederasyonu Yöneticisi Caterina Posterino, İtalya İşçi Konfederasyonu Yöneticisi Fracesca Baruffaldi, Gazeteciler Benedetta Rossi, Daniela Galie, Paris Büyükşehir Belediye Meclisi Komünist Grup Başkanı Raphaëlle Primet, Almanya Sol Parti Hesen Eyalet Yöneticisi Jakob Migenda, Almanya Sol Parti Yöneticisi Yusuf Karacelik