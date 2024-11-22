Hulusi Akar'dan Nevşin Mengü ve Ümit Özdağ’a Suç Duyurusu

Gazeteci Nevşin Mengü, Hulusi Akar'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştüğünü ve genç teğmenlerin Zafer Partili olduğunu söylediğini iddia etmişti. Mengü, Akar'ın 30 Ağustos'ta yaşanan bir olay sonrası Bahçeli'yi genç teğmenlere karşı Zafer Partisi üzerinden kışkırttığını da öne sürmüştü.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, söz konusu iddianın ardından açıklama yaparak “Görüştüğüm kaynaklar, Hulusi Akar'ın yeniden Milli Savunma Bakanı olmak için genç teğmenler üzerinden ortalığı karıştırdığını ileri sürdü” ifadelerini kullanmıştı.

Mengü ve Özdağ’ın açıklamalarının ardından AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da bir açıklama yaptı.

“KİMSE İTİBAR SUİKASTI YAPAMAZ”

Nevşin Mengü Ümit Özdağ'ın iddialarını yalanlayan Akar, “Kişisel PR ve reyting uğruna kimse itibar suikastı yapamaz. Sözde bir gazetecinin tamamen masa başında ürettiği, kurgulanmış, gerçeklikle hiçbir şekilde bağdaşmayan, tümüyle hayal ürünü bilgileri servis etmesi kabul edilemez” dedi.

“HUKUK ÇERÇEVESİNDE HESAP SORACAĞIZ”

Akar, iki isim hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirterek şöyle dedi: Sorumsuzluğu ve seviyesizliği meslek edinmişlerin kamuoyunu meşgul etmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Kuyuya taş atana da taşın peşinden atlayana da hukuk çerçevesinde hesap soracağız.

Kaynak: İHA