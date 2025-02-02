Bakan Fidan'dan 'Suriye'de Terör' Çıkışı! 'Kan Dökülmeden...'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Suriye'de YPG ile ilgili gelişmeleri çok yakın şekilde takip ediyoruz. Terörün Suriye'de devam etmesine müsaade etme şansımız yok. Umudumuz sorunun kan dökülmeden çözülmesi" açıklamasını yaptı.

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Bakan Fidan'dan 'Suriye'de Terör' Çıkışı! 'Kan Dökülmeden...'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Katar'ın başkenti Doha’da bir araya geldi. Gerçekleştirilen ortak basın toplantısında Bakan Fidan, Suriye ve Gazze ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

'UMUDUMUZ KAN DÖKÜLMEMESİ'

Hakan Fidan, Suriye'ye desteklerinin süreceğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Suriye meselesinde bu geçiş sürecine nasıl yardımcı olabiliriz diye yoğun koordinasyon içerisindeyiz. Özellikle ülkenin yeniden inşaasında ihtiyaç olan enerji ve ulaştırma konusunda bir an önce adımlar atılmalı. İnşallah bunlar hayata geçtiğinde Suriye'de daha farklı bir aşamanın geldiğini göreceğiz. Suriye'de YPG ile ilgili gelişmeleri de çok yakın takip ediyoruz. Terörün Suriye'de devam etmesine müsaade etme şansımız yok. Umudumuz sorunun kan dökülmeden çözülmesi.

'DÖRT ÜLKE ADIM ATACAĞIZ'

Amerikalılar için güvenlik sorunu konusunda şunu netleştirmeliyiz. Temel konu YPG'nin DEAŞ tutuklularını hapishanelerde tutuyor olması, bunun dışında bir konu yok. YPG'nin DEAŞ terörüyle mücadele etmesi söz konusu değil, kendisi zaten terör örgütü. Bu konuda gerek Türkiye, gerek Irak, gerek Ürdün, gerek Suriye, DEAŞ ile gerekli mücadeleyi verme konusunda muktedirler. Yakın zamanda da dört ülke olarak bir adım atacağız."

'GAZZE PLANI İNSANLIK HUKUKUNA AYKIRI'

Bakan Fidan, Trump'ın Filistin halkının Gazze'den tahliye edilip diğer Arap ülkelerine gönderilmesi "önerisine" de tepki gösterdi. Fidan, "Filistin halkının Gazze'den sürülmesi, başka ülkelere gönderilme projesine tamamen karşıyız. Bu gerçekten insanlık hukukuna aykırı bir teklif" dedi.

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Kaynak: AA-DHA-İHA

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Hakan Fidan Suriye
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