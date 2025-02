Bakan Fidan Katar'a Gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarını sürdürürken, bir sonraki adresi belli oldu. Bakan Fidan'ın Katar'a gideceği bildirildi.

Üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, iki ülke arasındaki ilişkilerin müstesna bir seviyede seyrettiğini belirterek, Türkiye ve Katar arasında 2014 yılında tesis edilen stratejik ortaklığın her düzeydeki karşılıklı temas ve ziyaretlerin yanı sıra imzalanan anlaşmalarla her alanda derinleştiğini ifade etti. Yetkili, "İki ülkenin bölgesel meselelere ilişkin yaklaşımları da örtüşmekte olup, bu konularda yakın istişarelerini sürdürmektedirler” dedi.

Yetkili, ilişkilerin en üst düzey kurumsal çerçevesini oluşturan Yüksek Stratejik Komite’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani’nin başkanlıklarında 2015’ten bu yana her yıl ara vermeden dönüşümlü olarak Türkiye ve Katar’ın ev sahipliğinde düzenlendiğini kaydetti. Bugüne kadar yapılan 10 toplantı sonucunda iş birliğinin hemen her alanını kapsayan toplam 107 anlaşma imzalandığını söyleyen yetkili, "Her toplantıda imzalanan Ortak bildirilerle birlikte, imzalanan toplam belge sayısı 117’dir. Son toplantı, 14 Kasım 2024 tarihinde sayın Cumhurbaşkanımız ile Katar Emiri’nin başkanlıklarında Ankara’da gerçekleştirilmiş olup, bir sonraki toplantının 2025 yılında Doha’da düzenlenmesi öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

Bakanlık yetkilisi, Katar’ın İsrail’in Gazze’deki saldırılarının durdurulmasına yönelik çabalarda gerek ikili düzeyde gerek İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer çok taraflı platformlarda Türkiye’nin yakın şekilde çalıştığı, Gazze’de arabuluculuk rolüyle öne çıkan bir ülke olduğunu belirterek, "Keza, Suriye konusunda da Türkiye ve Katar’ın benzer yaklaşımları bulunmaktadır" dedi.

