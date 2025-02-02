Davutoğlu: İlker Gönen İntihar mı Etti, Susturuldu mu?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeni ile partisinin bölgesel istişare toplantısını Malatya'da düzenledi. Toplantı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Davutoğlu, Antalya’da cezaevinde tutuklu bulunan 'Yenidoğan Çetesi' davası sanıklarından doktor İlker Gönen'in (44), tek kişilik hücresinde intihar ettiği iddiasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kendi döneminde başlatılan soruşturmaya dikkat çeken Davutoğlu şunları söyledi:

"Yenidoğan çetesinin bir sanığı dün intihar etti. Bu sanık ile birlikte 3 kişinin adı 2016 yılında benim dönemimde başlatılan soruşturmada ismi geçenlerdir. 2016 yılında bu konu ile ilgili ilk iddia çıktığında Sağlık Bakanlığı’na talimat verip, soruşturma başlatmıştım. Soruşturmada gerekli doneler var diye cezalandırma işlemine gidildiğinde ben başbakanlıktan ayrılmak zorunda bırakıldım. Ondan birkaç ay sonra soruşturma tamamlandı ve para cezası kesildi. Aynı suçlular 8 sene sonra Yenidoğan çetesi ile sayısını bilemediğimiz çocuğun vefatına, sakat kalmasına ve devletin soyulmasına sebep oldu ve şimdi o şahıs intihar etti. Acaba intihar mı etti, susturuldu mu?"

NE OLMUŞTU?

Antalya’da Döşemealtı YG Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan 'Yenidoğan Çetesi' davası sanıklarından doktor İlker Gönen'in dün (1 Şubat Cumartesi) saat 16.00 sıralarında tek kişilik koğuşunda intihar ettiği iddia edildi. Tek kişilik hücrede tutulan İlker Gönen'in, sabah saatlerinde intihar notu bıraktığı öğrenildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünde İlker Gönen'in örgütün sevk ve idaresini yapan sanıklardan olduğu belirtilmişti.

Kaynak: DHA