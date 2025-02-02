Davutoğlu: İlker Gönen İntihar mı Etti, Susturuldu mu?

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Antalya’da cezaevinde tutuklu bulunan 'Yenidoğan Çetesi' davası sanıklarından doktor İlker Gönen'in intihar ettiği iddiasına ilişkin konuştu. Davutoğlu, "Acaba intihar mı etti, susturuldu mu?" diye sordu.

Davutoğlu: İlker Gönen İntihar mı Etti, Susturuldu mu?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeni ile partisinin bölgesel istişare toplantısını Malatya'da düzenledi. Toplantı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Davutoğlu, Antalya’da cezaevinde tutuklu bulunan 'Yenidoğan Çetesi' davası sanıklarından doktor İlker Gönen'in (44), tek kişilik hücresinde intihar ettiği iddiasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kendi döneminde başlatılan soruşturmaya dikkat çeken Davutoğlu şunları söyledi:

"Yenidoğan çetesinin bir sanığı dün intihar etti. Bu sanık ile birlikte 3 kişinin adı 2016 yılında benim dönemimde başlatılan soruşturmada ismi geçenlerdir. 2016 yılında bu konu ile ilgili ilk iddia çıktığında Sağlık Bakanlığı’na talimat verip, soruşturma başlatmıştım. Soruşturmada gerekli doneler var diye cezalandırma işlemine gidildiğinde ben başbakanlıktan ayrılmak zorunda bırakıldım. Ondan birkaç ay sonra soruşturma tamamlandı ve para cezası kesildi. Aynı suçlular 8 sene sonra Yenidoğan çetesi ile sayısını bilemediğimiz çocuğun vefatına, sakat kalmasına ve devletin soyulmasına sebep oldu ve şimdi o şahıs intihar etti. Acaba intihar mı etti, susturuldu mu?"

NE OLMUŞTU?

Antalya’da Döşemealtı YG Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan 'Yenidoğan Çetesi' davası sanıklarından doktor İlker Gönen'in dün (1 Şubat Cumartesi) saat 16.00 sıralarında tek kişilik koğuşunda intihar ettiği iddia edildi. Tek kişilik hücrede tutulan İlker Gönen'in, sabah saatlerinde intihar notu bıraktığı öğrenildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünde İlker Gönen'in örgütün sevk ve idaresini yapan sanıklardan olduğu belirtilmişti.

Cezaevinde İntihar Etmişti: Yenidoğan Çetesi Sanığı İlker Gönen'in Son Hamlesi Ortaya ÇıktıCezaevinde İntihar Etmişti: Yenidoğan Çetesi Sanığı İlker Gönen'in Son Hamlesi Ortaya ÇıktıGüncel

Yenidoğan Çetesi Davası Sanığı Doktor İlker Gönen Cezaevinde İntihar EttiYenidoğan Çetesi Davası Sanığı Doktor İlker Gönen Cezaevinde İntihar EttiGüncel

Kaynak: DHA

Gökan Zeybek Duyurdu: CHP Binasına Taşlı Saldırı CHP Binasına Taşlı Saldırı
Tülay Hatimoğulları Terör Örgütü PKK lideri Öcalan'ın Mesajını Paylaştı Terör Örgütü PKK lideri Öcalan'ın Mesajını Paylaştı
Kabine Beştepe'de Toplanıyor, İşte Gündemdeki Başlıklar... Kabine Yarın Toplanıyor, İşte Gündemdeki Başlıklar...
En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor
Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çarpıcı Seçim Açıklaması! 'Bugün Oylarımız Arzu Ettiğimiz…' 'Oylarımız Arzu Ettiğimiz Seviyede Değil' Dedi, O Tarihi İşaret Etti
ÇOK OKUNANLAR
Gıda Devinde Büyük Kriz! 7 Milyar Liralık Borçla Konkordato İlan Etti Gıda Devinde Büyük Kriz! Konkordato İlan Etti
SSK, BağKur, Emekli Sandığı: Milyonlarca Emeklinin Hesabına Para Akacak SSK, BağKur, Emekli Sandığı: Milyonlarca Emeklinin Hesabına Para Akacak
İlanı Verilir Verilmez Kapış Kapış Satılan Otomobiller Belli Oldu: Alanın Büyük Kâr Etti İlanı Verilir Verilmez Kapış Kapış Satılan Otomobiller Belli Oldu: Alanın Büyük Kâr Etti
ATM'den Para Çekerken Neye Uğradığını Şaşırdı! Tuşa Basarken Bir Anda Titremeye Başladı, Dikkat Sizin de Başınıza Gelebilir ATM'den Para Çekerken Bir Anda Titremeye Başladı
81 İldeki Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Geriye Dönük Ödeme Almak İçin Bu Detaya Dikkat 81 İldeki Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Geriye Dönük Ödeme Almak İçin Bu Detaya Dikkat