Kabine Beştepe'de Toplanıyor, İşte Gündemdeki Başlıklar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak Kabine, yoğun bir gündemle bir araya gelecek. Toplantının ana gündem maddelerinin ekonomi, terörle mücadele ve Bolu'daki otel yangını olacağı belirtiliyor.

ÖNCELİKLİ GÜNDEM EKONOMİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ait enflasyon verilerini açıklamaya hazırlanırken, Kabine toplantısında ekonomik gelişmeler mercek altına alınacak. Enflasyondaki son durum ve fiyat istikrarını sağlamak için atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Hükümetin, vatandaşın alım gücünü korumaya yönelik yeni tedbirler üzerinde durması bekleniyor.

TERÖRLE MÜCADELE MASADA

Kabine toplantısında güvenlik konularının da geniş bir şekilde ele alınacağı öğrenildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü operasyonlar değerlendirilirken, yurt içindeki terör ve organize suç örgütlerine yönelik mücadelede gelinen son durum görüşülecek. Yetkililer, güvenlik birimlerinin yürüttüğü operasyonlar hakkında kapsamlı bir sunum yapacak.

KARTLAKAYA FACİASI GÖRÜŞÜLECEK

Kartalkaya’da Grand Kartal Oteli'nde çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangın, toplantının önemli başlıklarından biri olacak. Olayın detayları ve ihmal iddiaları masaya yatırılacak. Ayrıca, otel ve işletmelerdeki yangın güvenliği denetimlerinin sıkılaştırılması için yeni düzenlemelerin gündeme gelmesi bekleniyor.

SURİYE İLE İŞ BİRİLİĞİ GÜNDEMDE

Kabine toplantısında dış politika başlıkları da yer alacak. Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkesin bölgeye etkileri ele alınırken, Suriye’nin yeni yönetimiyle işbirliği konusunun da görüşülmesi bekleniyor. Ankara’nın, bölgesel istikrarı güçlendirmek adına atacağı adımlar toplantıda değerlendirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi