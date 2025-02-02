Tülay Hatimoğulları Terör Örgütü PKK lideri Öcalan'ın Mesajını Paylaştı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda "Özgürlük İçin Barış" mitingi tertipledi. Mitinge, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş katıldı.

Mitingde konuşan Hatimoğulları, burada yaptığı konuşmada Türkiye’de eseri kalmayan adaleti ve barışı talep etmek için toplandıklarını dile getirdi. Toplanmalarını engellenmek için birçok yöntem denendiğini ifade eden Hatimoğulları, kurulan barikatlara ithafen “Bu barikat barışa karşı kurulan barikattır ancak biz bu barikatları çoktan yıktık” şeklinde konuştu.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK LİDERİ ÖCALAN’IN MESAJINI PAYLAŞTI

DEM Parti heyeti ile terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan arasında İmralı'da yapılan görüşmelere dikkat çeken Hatimoğulları, Türkiye’de yaşayan herkesin İmralı’daki görüşmeleri yakından takip ettiğini ve sürecin nasıl sonuçlanacağını dört gözle izlediğini belirtti.

Hatimoğulları konuşmasının devamında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın mesajını okudu:

“Öncelikle şunu söyleyelim. Abdullah Öcalan’ın sağlık durumu oldukça iyi ve size selamlarını iletiyorum. Öcalan'ın siz değerli halkımıza mesajı şudur; Türkiye’yi demokratikleştikçe Kürt sorunu barışçıl ve demokratik yöntemle çözülecek demiştir. Barışın toplumsallaşması için sadece iktidar sadece DEM Parti değil, Türkiye'deki bütün siyasi partiler, bütün muhalefet partileri, bütün gruplar, bütün toplumsal dinamikler mutlaka ve mutlaka bu sürecin bir parçası, yürütücüsü olmalıdır. Yürütücüsü olmalıdır ki kalıcı bir barışı hep beraber sağlayalım.

Öcalan diyor ki, ‘Barışı Ankara’da, İstanbul’da, Amed’te konuşmalıyız’ diyor. Bugün Öcalan bir adım attı, DEM Parti bir diyalog ve müzakere partisi olarak üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu söyledi. Ama devlete ve iktidara düşen görev konusunda henüz somut atılmış değildir. Bunun başında Öcalan’ın üzerindeki tecridin kaldırılması gerek, güven artırıcı somut adımlar atılmalıdır"