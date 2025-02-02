Cezaevinde İntihar Etmişti: Yenidoğan Çetesi Sanığı İlker Gönen'in Son Hamlesi Ortaya Çıktı

‘Yenidoğan Çetesi’ davasının iki numaralı sanığı olarak yargılanan doktor İlker Gönen Antalya'nın merkez Döşemealtı ilçesindeki kapalı cezaevinde tek kişilik hücresinde yaşamına son verdi.

Gazeteci Emrullah Erdinç’in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, olayın ardından savcılık cezaevi personeli hakkında soruşturma başlattı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünde İlker Gönen'in örgütün sevk ve idaresini yapan sanıklardan olduğu aktarılmıştı.

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yargılanıyordu.

Gönen hakkında, 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

İŞTE İLKER GÖNEN'İN GERÇEK FOTOĞRAFI

Gazeteci Emrullah Erdinç, İlker Gönen’e ait olduğu düşünülen fotoğrafın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"İlker Gönen’in yerine, sosyal medyada yanlış fotoğraflar kullanılıyor" diyen Erdinç, "Çoğunlukla örgütün elebaşı Fırat Sarı’nın fotoğrafı paylaşılıyor. Ancak Sarı intihar etmedi. İntihar eden kişi, Fırat Sarı’nın şirketinde çalışan doktor İlker Gönen’dir" dedi.

Gönen'in gerçek fotoğrafını yayınlayan Erdinç, "Yayınladığım fotoğrafta İlker Gönen’in çocuklarıyla birlikte olduğu için kesilmiştir" dedi.

İNTİHARDAN SONRA PİŞMAN OLMUŞ

Öte yandan Gönen’in, cezaevinde intihar girişiminden sonra pişman olduğunu aktaran Erdinç, "Yardım için acil butonuna bastığı ortaya çıktı. Antalya Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde 29 Ekim’den bu yana tutuklu bulunan Gönen, çay bardağını kırarak cam parçalarıyla bileklerini kesti. Sağ bileğinde derin, sol bileğinde ise hafif kesik oluşan Gönen, kan kaybetmeye başladı. Tek kişilik hücrede kalan Gönen, acil durum butonuna basarak gardiyanları çağırdı. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen Gönen, yolda hayatını kaybetti. Cezaevinde tutuklulara cam bardak verilmesi yasak olduğu için savcılık, cezaevi yönetimi hakkında soruşturma başlattı ve kamera görüntülerini incelemeye aldı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi