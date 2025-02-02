Üzerine Kalıp Devrilen İnşaat İşçisi Ağır Yaralandı

Kocaeli'de bir inşaatta çalışan işçinin üzerine kalıp devrildi. Sıkıştığı yerden kurtarılan ve ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

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Üzerine Kalıp Devrilen İnşaat İşçisi Ağır Yaralandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Merkez Mahallesi D-130 kara yolu mevkisindeki inşaat alanında çalışan Abdulkadir A. devrilen kalıpların altında kaldı.

Şantiyedeki diğer işçilerin çabasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan Abdulkadir A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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