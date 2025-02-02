Diyarbakır'da Feci Kaza, Yaralılar Var
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen ekiplerce hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgilere göre, ilçenin Sinanköy Mahallesi'nde 27 BSZ 01 plakalı Fiat Linea marka otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA