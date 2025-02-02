Yürekleri Ağza Getiren Kaza: Bariyer Bacağına Saplandı

İstanbul Fatih'te seyir halindeki bir minibüs kontrolden çıkarak önce çelik bariyerlere sonra da karşıdan gelen bir araca çarptı. Korkutan kazada minibüs sürücüsü bariyerin bacağına saplanması sonucu yaralandı.

Yürekleri Ağza Getiren Kaza: Bariyer Bacağına Saplandı

Topkapı-Gaziosmanpaşa hattında çalışan Mehmet Yüksel yönetimindeki minibüs, Beylerbeyi Caddesi'nde Karagümrük istikametinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki çelik bariyere ardından karşı istikamette seyir halinde olan otomobile çarptı.

BARİYER BACAĞINA SAPLANDI

Kazada minibüsün sürücüsü Mehmet Yüksel, aracın içerisine kadar giren bariyerin bacağına saplanması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle her iki istikamette de birer şerit ulaşıma kapanırken, trafik akışı polis ekiplerince kontrollü şekilde sağlandı.

Aracın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

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Kaynak: AA

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