Muğla'da Denetimden Geçemeyen 95 Mühürlendi

Valilik tarafından yapılan açıklamada, 503 tesisin yerinde incelendiği, 95'inin eksiklikler giderilene kadar kapatıldığı ve 392'sinde denetim süreçlerinin devam ettiği bildirildi.

Ayrıca, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı 11 yurt, 8 gençlik merkezi ve 17 spor tesisinden oluşan toplam 36 tesis ile 70 yapının denetiminin tamamlandığı belirtildi. Valilik koordinasyonunda, tüm kurum ve kuruluşların iş birliğiyle güvenli ve sürdürülebilir turizm için denetimlerin aralıksız süreceği vurgulandı.

Kaynak: AA