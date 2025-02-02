Malatya’da Yangın Paniği
Malatya’da TOKİ konutlarında yer alan evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangın sonucu evde maddi hasara meydana geldi.
Yangın, 14.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi’nde çıktı. Alınan bilgilere göre, bölgedeki TOKİ konutlarında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. İhbar sonrası olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirilirken, kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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