Malatya’da Yangın Paniği

Malatya’da TOKİ konutlarında yer alan evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangın sonucu evde maddi hasara meydana geldi.

Son Güncelleme:
Malatya’da Yangın Paniği

Yangın, 14.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi’nde çıktı. Alınan bilgilere göre, bölgedeki TOKİ konutlarında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. İhbar sonrası olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirilirken, kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Malatya’da Yangın Paniği - Resim : 1

Maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Fethiye'de İşçilerin Kaldığı Evde Korkutan YangınFethiye'de İşçilerin Kaldığı Evde Korkutan YangınYurttan Haberler
Esenyurt'taki AVM'de Korkutan YangınEsenyurt'taki AVM'de Korkutan YangınGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Malatya Yangın
Son Güncelleme:
Muğla'da Eksiklikleri Bulunan 95 Otel Kapatıldı Kartalkaya Faciasının Ardından Dikkat Çeken Adım
En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor
Evde Orkide Beslemenin 4 Etkisi: Meğer Boşuna Pahalı Değilmiş Evde Orkide Beslemenin 4 Etkisi: Meğer Boşuna Pahalı Değilmiş
Pınar Gültekin Cinayeti İçin 'Canavarca Değil' Diyen Yargıtay'ın Gerekçesi Açıklandı Vicdanlara Sığmayan Kararda Gerekçe Açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
Gıda Devinde Büyük Kriz! 7 Milyar Liralık Borçla Konkordato İlan Etti Gıda Devinde Büyük Kriz! Konkordato İlan Etti
SSK, BağKur, Emekli Sandığı: Milyonlarca Emeklinin Hesabına Para Akacak SSK, BağKur, Emekli Sandığı: Milyonlarca Emeklinin Hesabına Para Akacak
81 İldeki Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Geriye Dönük Ödeme Almak İçin Bu Detaya Dikkat 81 İldeki Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Geriye Dönük Ödeme Almak İçin Bu Detaya Dikkat
Türkiye'nin Dolar Zengini İli Belli Oldu! Listenin İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Türkiye'nin Dolar Zengini İli Belli Oldu! Listenin İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız
İnternette Yeni Dönem Başlıyor! Artık Ücretsiz ve Sınırsız Olacak İnternette Yeni Dönem Başlıyor! Artık Ücretsiz ve Sınırsız Olacak