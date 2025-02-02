Malatya’da Yangın Paniği

Yangın, 14.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi’nde çıktı. Alınan bilgilere göre, bölgedeki TOKİ konutlarında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. İhbar sonrası olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirilirken, kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA