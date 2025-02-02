Fethiye'de İşçilerin Kaldığı Evde Korkutan Yangın

Muğla'nın Fethiye ilçesinde işçilerin kaldığı evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Korkutan alevler kısa sürede söndürüldü, 2'si çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.

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Fethiye'de İşçilerin Kaldığı Evde Korkutan Yangın

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Karaçulha Mahallesi'nde yabancı uyruklu işçilerin kaldığı üç katlı evin çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılmaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Kaynak: AA

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