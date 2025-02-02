Havadan Denetimle Yakayı Ele Verdiler
Aydın’ın Didim ilçesinde, kural tanımaz sürücüler denetimden kaçamadı. Havadan gerçekleştirilen trafik denetiminde, 7 sürücüye para cezası kesildi, 4 araç da trafikten men edildi.
Kentte Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından cayrokopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde 96 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 7 sürücü hakkında işlem yapılarak toplam 29 bin 328 TL trafik cezası uygulandı.
Ayrıca 4 araç da trafikten men edildi. Vatandaşların güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları amacıyla trafik denetimlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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