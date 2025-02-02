Havadan Denetimle Yakayı Ele Verdiler

Kentte Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından cayrokopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde 96 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 7 sürücü hakkında işlem yapılarak toplam 29 bin 328 TL trafik cezası uygulandı.

Ayrıca 4 araç da trafikten men edildi. Vatandaşların güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları amacıyla trafik denetimlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA