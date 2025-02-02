AKOM, Van İçin Tarih Verdi! Çarşamba Günü Geliyor

Dondurucu soğukların etkili olduğu Van için AKOM'dan uyarı geldi. Açıklamaya göre kent genelinde 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren kar yağışı bekleniyor.

Son Güncelleme:
AKOM, Van İçin Tarih Verdi! Çarşamba Günü Geliyor

Van Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren kent genelinde kar yağışı beklendiğini, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Hafta içinden itibaren hava sıcaklıkları hissedilir derece azalacak. 5 Şubat Çarşamba günü itibarı ile ilimiz geneli kar yağışı beklenmektedir. Soğuk havaların bir hafta sürmesi beklenmektedir. İlimiz genelinde özellikle gece ve sabah saatlerinde görülen gizli buzlanma ve don olayı ile birlikte bölgesel sis, pus hadisesinin ve çığ tehlikesi beklenmektedir. Karayolu ulaşımında bölgesel sis hadisesine bağlı görüşte daralma, gizli buzlanma ve don olayı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır."

Sıcaklığın Eksi 10 Dereceye Düştüğü Kentte İlginç Görüntü, Yukarı Bakan Tir Tir TitrediSıcaklığın Eksi 10 Dereceye Düştüğü Kentte İlginç Görüntü, Yukarı Bakan Tir Tir TitrediGüncel

Kaynak: ANKA

Son Güncelleme:
Havadan Denetimle Yakayı Ele Verdiler Havadan Denetimle Yakayı Ele Verdiler
Hepsini Vatandaşa Yedireceklerdi! 500 Kilo Sucuğa El Konuldu Hepsini Vatandaşa Yedireceklerdi! 500 Kilo Sucuğa El Konuldu
Kira Fiyatları Patlayınca Emeklilerin Yöneldiği 3 İlçe: Kiralar Daha Uygun Kira Fiyatları Patlayınca Emeklilerin Yöneldiği 3 İlçe: Kiralar Daha Uygun
Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem
ÇOK OKUNANLAR
Gıda Devinde Büyük Kriz! 7 Milyar Liralık Borçla Konkordato İlan Etti Gıda Devinde Büyük Kriz! Konkordato İlan Etti
SSK, BağKur, Emekli Sandığı: Milyonlarca Emeklinin Hesabına Para Akacak SSK, BağKur, Emekli Sandığı: Milyonlarca Emeklinin Hesabına Para Akacak
81 İldeki Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Geriye Dönük Ödeme Almak İçin Bu Detaya Dikkat 81 İldeki Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Geriye Dönük Ödeme Almak İçin Bu Detaya Dikkat
Türkiye'nin Dolar Zengini İli Belli Oldu! Listenin İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Türkiye'nin Dolar Zengini İli Belli Oldu! Listenin İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız
Ne Tesla Ne Volkswagen! Dünyanın En Çok Satan Otomotiv Markası Belli Oldu: Kapış Kapış Alıyorlar Ne Tesla Ne Volkswagen! Dünyanın En Çok Satan Otomotiv Markası Belli Oldu: Kapış Kapış Alıyorlar