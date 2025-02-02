Hepsini Vatandaşa Yedireceklerdi! 500 Kilo Sucuğa El Konuldu

Kastamonu'da, bir yöresel ürünler pazarında yapılan incelemeden skandal çıktı. Uygun koşullarda saklanmadan satışa sunulan 500 kilogram sucuğa el konuldu.

Son Güncelleme:
Hepsini Vatandaşa Yedireceklerdi! 500 Kilo Sucuğa El Konuldu

Kastamonu'da, bir alışveriş merkezindeki yöresel ürünler pazarında, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlilerince inceleme yapıldı. İncelemede, ısıl işlem görmüş piliç sucuğun saklama koşullarına uyulmadan satışa sunulduğu tespit edildi.

TAM 500 KİLO

Görevlilerce 500 kilogram sucuğa el konularak, işletmeciye idari yaptırım uygulandı. Öte yandan pazarda satılan zeytinyağından da şüphe üzerine numune alındı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gıda güvenilirliğinde sıfır tolerans ilkesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadesine yer verildi.

İfşa Listesine Girdi; Bunu Yerken Bir Kez Daha Düşünün... İçinden Çıkanlar Şoke Ettiİfşa Listesine Girdi; Bunu Yerken Bir Kez Daha Düşünün... İçinden Çıkanlar Şoke EttiGündem

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Yine Rekor! Erzurum Dün Gece Resmen Dondu Yine Rekor! Erzurum Dün Gece Resmen Dondu
Ölümcül Müdahale! Alev Topuna Dönen Aracının Üzerine Çıktı ve... Ölümcül Müdahale! Alev Topuna Dönen Aracının Üzerine Çıktı ve...
En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor
Duyguları Her Zaman Ön Planda: Bebek Gibi Masum 3 Burç Duyguları Her Zaman Ön Planda: Bebek Gibi Masum 3 Burç
ÇOK OKUNANLAR
Gıda Devinde Büyük Kriz! 7 Milyar Liralık Borçla Konkordato İlan Etti Gıda Devinde Büyük Kriz! Konkordato İlan Etti
SSK, BağKur, Emekli Sandığı: Milyonlarca Emeklinin Hesabına Para Akacak SSK, BağKur, Emekli Sandığı: Milyonlarca Emeklinin Hesabına Para Akacak
81 İldeki Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Geriye Dönük Ödeme Almak İçin Bu Detaya Dikkat 81 İldeki Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Geriye Dönük Ödeme Almak İçin Bu Detaya Dikkat
Türkiye'nin Dolar Zengini İli Belli Oldu! Listenin İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Türkiye'nin Dolar Zengini İli Belli Oldu! Listenin İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız
Ne Tesla Ne Volkswagen! Dünyanın En Çok Satan Otomotiv Markası Belli Oldu: Kapış Kapış Alıyorlar Ne Tesla Ne Volkswagen! Dünyanın En Çok Satan Otomotiv Markası Belli Oldu: Kapış Kapış Alıyorlar