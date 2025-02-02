Hepsini Vatandaşa Yedireceklerdi! 500 Kilo Sucuğa El Konuldu
Kastamonu'da, bir yöresel ürünler pazarında yapılan incelemeden skandal çıktı. Uygun koşullarda saklanmadan satışa sunulan 500 kilogram sucuğa el konuldu.
Kastamonu'da, bir alışveriş merkezindeki yöresel ürünler pazarında, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlilerince inceleme yapıldı. İncelemede, ısıl işlem görmüş piliç sucuğun saklama koşullarına uyulmadan satışa sunulduğu tespit edildi.
TAM 500 KİLO
Görevlilerce 500 kilogram sucuğa el konularak, işletmeciye idari yaptırım uygulandı. Öte yandan pazarda satılan zeytinyağından da şüphe üzerine numune alındı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gıda güvenilirliğinde sıfır tolerans ilkesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
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