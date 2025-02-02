Sıcaklığın Eksi 10 Dereceye Düştüğü Kentte İlginç Görüntü, Yukarı Bakan Tir Tir Titredi

Kış mevsiminin etkisini tam anlamıyla göstermeye başladığı Şırnak’ta kar yağışının yanı sıra buz ve kırağı da etkili oldu.

HER YER BUZ KESTİ

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 10 derecelere kadar düştü. Kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimler beyaza bürünürken, alçak bölgelerde ise soğuk hava etkisiyle birlikte her yer buz kesti.

DALLAR SARKITA DÖNDÜ

Beytüşşebap’ta yer alan içme suyu şebekeleri tamamen dondu. İlçeye bağlı Başaran köyünde ise sıcaklığın sıfırın altına düşmesi sonrasında içme suyu borularından sızan su, ağaçları buza dönüştürdü.

Donan bazı ağaçların dalları buz ağırlığına dayanamayarak kırılırken, oluşan buz sarkıtları ise hem ürküttü hem de şaşırttı.

Kaynak: İHA