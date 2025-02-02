Yürekleri Ağza Getiren Yangın, 7’si Çocuk 9 Kişi Ölümle Burun Buruna Geldi
Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir evde çıkan yangın tüm mahalleye korku dolu anlar yaşattı. Çıkan yangında 7’si çocuk 9 kişi dumandan etkilenirken yangın çevreye sıçramadan söndürüldü.
Mardin’in Nusaybin ilçesinde Devrim Mahallesi Yurt Sokak’taki M.T.’ye ait evde öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden mahallenin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa süre sonra kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 7’si çocuk, 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: DHA
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