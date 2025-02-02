Yürekleri Ağza Getiren Yangın, 7’si Çocuk 9 Kişi Ölümle Burun Buruna Geldi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir evde çıkan yangın tüm mahalleye korku dolu anlar yaşattı. Çıkan yangında 7’si çocuk 9 kişi dumandan etkilenirken yangın çevreye sıçramadan söndürüldü.

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Mardin’in Nusaybin ilçesinde Devrim Mahallesi Yurt Sokak’taki M.T.’ye ait evde öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yürekleri Ağza Getiren Yangın, 7’si Çocuk 9 Kişi Ölümle Burun Buruna Geldi - Resim : 1

Yangını fark eden mahallenin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa süre sonra kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 7’si çocuk, 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Yürekleri Ağza Getiren Yangın, 7’si Çocuk 9 Kişi Ölümle Burun Buruna Geldi - Resim : 2

Kaynak: DHA

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