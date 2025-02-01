Yenidoğan Çetesi Davası Sanığı Doktor İlker Gönen Cezaevinde İntihar Etti

Yenidoğan Çetesi davasında örgüt yönetici olarak yargılanan sanık Doktor İlker Gönen tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti. Gönen'in intiharının ardından savcılık cezaevi personeli hakkında soruşturma başlattı.

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Yenidoğan Çetesi Davası Sanığı Doktor İlker Gönen Cezaevinde İntihar Etti

Antalya’da Döşemealtı YG Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan yenidoğan çetesi davasında örgüt yöneticisi olarak yargılanan ve 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9’ar aya kadar hapis cezası talep edilen doktor İlker Gönen, bugün saat 16.00 sıralarında tek kişilik koğuşunda intihar etti.

Çay bardağı kırığı ile sağ ve sol bileklerini kesmiş halde bulunduğu öğrenilen İlker Gönen’in hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Gönen'in intiharının ardından savcılık cezaevi personeli hakkında soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

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