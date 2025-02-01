Ege Denizi'nde Art Arda Depremler

Ege Denizi'nde saat 19.39'da 3,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmesinin ardından 19.46'da 3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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Ege Denizi'nde Art Arda Depremler

Kandilli Rasathanesi, saat 19.39'da Ege Denizi'nde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

7 DAKİKA SONRA BİR DEPREM DAHA

3,4 büyüklüğünde oluşan depremin üzerinden 7 dakika geçtikten sonra bir deprem daha meydana geldi.

Ege Denizi'nde Korkutan DepremEge Denizi'nde Korkutan DepremGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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Deprem Ege Denizi Kandilli Rasathanesi
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