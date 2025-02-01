Ege Denizi'nde Art Arda Depremler
Ege Denizi'nde saat 19.39'da 3,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmesinin ardından 19.46'da 3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, saat 19.39'da Ege Denizi'nde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 1, 2025
AKDENIZ https://t.co/KAiT40q327
01.02.2025, 19:39:49 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
7 DAKİKA SONRA BİR DEPREM DAHA
3,4 büyüklüğünde oluşan depremin üzerinden 7 dakika geçtikten sonra bir deprem daha meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 1, 2025
AKDENIZ https://t.co/YRKYgq7jWB
01.02.2025, 19:46:59 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 1.2 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: