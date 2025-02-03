Yollar 1 Yılda 'Köstebek Çukuru'na Döndü, Konu Meclis Gündemine Taşındı

D-100 karayolunun İmranlı Erzincan bölümünde yollar 'köstebek çukuruna' döndü. CHP'li Ulaş Karasu, yenileme çalışmalarının üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen yeniden çalışma başlatılmasını Meclis gündemine taşıdı.

Baran Şenel Baran Şenel
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Yollar 1 Yılda 'Köstebek Çukuru'na Döndü, Konu Meclis Gündemine Taşındı

Yenileme çalışmasının üzerinden henüz 1 yıl geçmesine rağmen yeniden tahrip olan ve bir kez daha yenileme çalışması yapılan D-100 karayolunun İmranlı Erzincan bölümünü Meclis gündemine getirildi.

Yolda oluşan bozulmaların trafiğe adeta davetiye çıkardığı görülürken, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yeniden çalışma başlattı. Konuyu Meclis gündemine getiren CHP Sivas milletvekili Ulaş Karasu, “Yazık bu milletin parasına. Bir yıl geçmeden yolun bu hali, milletin parasının nasıl çarçur edildiğini gösteriyor” dedi.

Yollar 1 Yılda 'Köstebek Çukuru'na Döndü, Konu Meclis Gündemine Taşındı - Resim : 1

Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan yolu TBMM gündemine taşıyan Karasu, yolun bakım ve onarımı için geçen yıl ihale yapıldığını ve ihaleyi özel bir firmanın aldığını hatırlatarak, ihalenin maliyetinin açıklanmasını talep etti.

Yollar 1 Yılda 'Köstebek Çukuru'na Döndü, Konu Meclis Gündemine Taşındı - Resim : 2

Karasu, Meclis’e Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi ve şunları sordu:

· “İhaleyi alan ve yolda yenileme yapan firmadan hangi koşullar altında teslim alınmıştır? Bu konuda oluşan görev zararı ne kadardır? İlgili firmadan tahsil edilecek midir?

· Sağlıklı bir asfalt yol yenileme çalışması yapılmaması ve yapılan yolun kısa bir zaman içinde bozulmasının sebebi nedir? Bu durumun sorumlusu kim ya da kimlerdir? Bu konuda bakanlığınızın yaptığı bir inceleme, araştırma ya da soruşturma bulunmakta mıdır? Var ise içeriği ve sonucu nedir?

· Üzerinden bir yıl dahi geçmeden aynı yolda KGM’nin yenileme çalışmalarının maliyeti nedir?

· Yoldaki tahribattan kaynaklı olarak aynı dönemde kaç maddi hasarlı ve ölümlü trafik kazası meydana gelmiştir? Yol üzerinde uyarı tabelasının dahi olmamasının gerekçesi nedir?”

Kaynak: Haber Merkezi

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Erzincan Ulaş Karasu
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