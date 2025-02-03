2025 Yılında 1381 Engelli Öğretmen Atanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenyurt'ta kendi adını taşıyan Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde yaptığı açıklamada 2025 yılı içinde engelli öğretmenler için atama yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı, "2025 yılında bin 381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz. Bakanlığımız çok yakın bir zamanda duyuruya çıkacak ve başvuruları kabul edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi