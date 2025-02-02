Sosyal Medya Hırsızı 10 Kişi Tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin sosyal medya platformları aracılığıyla mağdurlarla iletişime geçtikleri, buluşma sırasında aynı araca binerek market alışverişi için oyaladıkları ve bu sırada "müzik dinleme" bahanesiyle cep telefonları ve açılış şifrelerini talep ettikleri belirlendi.

Mağdurlar araçtan indiği sırada telefonlarını çalan şüphelilerin, kendilerini bekleyen araca binerek uzaklaştıkları tespit edildi.

Şüphelilerin, ele geçirdikleri cep telefonları üzerinden mağdurlara ait mobil bankacılık uygulamalarına erişerek, kredi çekme ve para transferi işlemleri gerçekleştirdikleri, bu yolla yaklaşık 4 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Olayla ilgili düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA