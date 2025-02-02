Efes Selçuk Belediyesi'nin Meryem Ana Evi Nöbeti EMITT 2025’te de Devam Edecek

Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin Efes Selçuk Belediyesi’nden alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı’na devredilmesine ilişkin süren nöbet EMITT 2025’te de devam edecek. Efes Selçuk Belediyesi, EMITT’e Meryem Ana Evi Efes Selçuk halkınındır” sloganıyla katılacak.

Baran Şenel Baran Şenel
Son Güncelleme:
Efes Selçuk Belediyesi'nin Meryem Ana Evi Nöbeti EMITT 2025’te de Devam Edecek

Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin Efes Selçuk Belediyesi’nden alınarak, Tarım ve Orman Bakanlığı’na devredilmek istenmesine karşı hukuki süreç devam ederken Efes Selçuk, Meryem Ana Evi direnişini EMITT 2025’e taşımaya hazırlanıyor.

Efes Selçuk Belediyesi'nin Meryem Ana Evi Nöbeti EMITT 2025’te de Devam Edecek - Resim : 1

Efes Selçuk, 5- 7 Şubat tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek fuarda “Meryem Ana Evi Efes Selçuk halkınındır” sloganıyla yer alacak.

Efes Selçuk Belediyesi'nin Meryem Ana Evi Nöbeti EMITT 2025’te de Devam Edecek - Resim : 2

'BELEDİYENİN VARLIĞINI ELZEM GÖRÜYORUZ'

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel şunları söyledi: Meryem Ana Evi bizim gözümüz gibi koruduğumuz bir yer ve bu yerin gelirlerini Efes Selçuk Belediyesi 1970’lerden bu yana hizmet üretmek için kullandı. Bu gelirlere el konulması demek, halk için üretilen hizmetlere darbe vurulması olduğu kadar yerel yönetimin koruyucu vasfının da ortadan kaldırılması demektir. Dolayısıyla biz bu alanda Efes Selçuk Belediyesi’nin varlığını elzem görüyoruz. EMITT 2025’E bu anlayışla katılacağız.

Efes Selçuk Belediyesi'nin Meryem Ana Evi Nöbeti EMITT 2025’te de Devam Edecek - Resim : 3

Selçuk Belediyesi Meclisi Meryem Ana Nöbetinde ToplanacakSelçuk Belediyesi Meclisi Meryem Ana Nöbetinde ToplanacakGüncel

CHP Sözcüsü Yücel Meryem Ana Nöbetine Katıldı: 'CHP'li Belediyeler AKP'nin Uykularını Kaçırıyor'CHP Sözcüsü Yücel Meryem Ana Nöbetine Katıldı: 'CHP'li Belediyeler AKP'nin Uykularını Kaçırıyor'Siyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Cezaevinde İntihar Etmişti: Yenidoğan Çetesi Sanığı İlker Gönen'in Son Hamlesi Ortaya Çıktı Yenidoğan Çetesi Doktorunun Son Hamlesi Ortaya Çıktı
Patatesteki Tehlike! Birçok Kişi Dikkat Etmeden Tüketiyor Patatesteki Tehlike! Birçok Kişi Dikkat Etmeden Tüketiyor
Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi
Üzerine Kalıp Devrilen İnşaat İşçisi Ağır Yaralandı Üzerine Kalıp Devrilen İnşaat İşçisi Ağır Yaralandı
ÇOK OKUNANLAR
Gıda Devinde Büyük Kriz! 7 Milyar Liralık Borçla Konkordato İlan Etti Gıda Devinde Büyük Kriz! Konkordato İlan Etti
SSK, BağKur, Emekli Sandığı: Milyonlarca Emeklinin Hesabına Para Akacak SSK, BağKur, Emekli Sandığı: Milyonlarca Emeklinin Hesabına Para Akacak
81 İldeki Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Geriye Dönük Ödeme Almak İçin Bu Detaya Dikkat 81 İldeki Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Geriye Dönük Ödeme Almak İçin Bu Detaya Dikkat
Türkiye'nin Dolar Zengini İli Belli Oldu! Listenin İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Türkiye'nin Dolar Zengini İli Belli Oldu! Listenin İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız
İnternette Yeni Dönem Başlıyor! Artık Ücretsiz ve Sınırsız Olacak İnternette Yeni Dönem Başlıyor! Artık Ücretsiz ve Sınırsız Olacak