Efes Selçuk Belediyesi'nin Meryem Ana Evi Nöbeti EMITT 2025’te de Devam Edecek

Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin Efes Selçuk Belediyesi’nden alınarak, Tarım ve Orman Bakanlığı’na devredilmek istenmesine karşı hukuki süreç devam ederken Efes Selçuk, Meryem Ana Evi direnişini EMITT 2025’e taşımaya hazırlanıyor.

Efes Selçuk, 5- 7 Şubat tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek fuarda “Meryem Ana Evi Efes Selçuk halkınındır” sloganıyla yer alacak.

'BELEDİYENİN VARLIĞINI ELZEM GÖRÜYORUZ'

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel şunları söyledi: Meryem Ana Evi bizim gözümüz gibi koruduğumuz bir yer ve bu yerin gelirlerini Efes Selçuk Belediyesi 1970’lerden bu yana hizmet üretmek için kullandı. Bu gelirlere el konulması demek, halk için üretilen hizmetlere darbe vurulması olduğu kadar yerel yönetimin koruyucu vasfının da ortadan kaldırılması demektir. Dolayısıyla biz bu alanda Efes Selçuk Belediyesi’nin varlığını elzem görüyoruz. EMITT 2025’E bu anlayışla katılacağız.

Kaynak: Haber Merkezi