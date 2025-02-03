Gezi Soruşturması Medyaya Sıçradı: 12 Yıl Önceki Görüntülere Tek Tek Bakacaklar

ID iletişimin sahibi, çok sayıda ünlü ismin menajeri Ayşe Barım, 12 yıl önceki Gezi eylemlerine ilişkin 'Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlamasıyla tutuklandı.

RTÜK'TEN PROPAGANDA İNCELEMESİ

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, savcılık Barım’ın tutuklanmasının ardından medyayı da incelemeye aldı. Savcılık RTÜK’e yazı göndererek Gezi Parkı olayları sırasında propaganda mahiyetinde yayınlar yapan medya kuruluşlarının yayın kayıtlarının soruşturma dosyasına gönderilmesini talep etti.

BARIM İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Gezi Parkı’na bir yada iki kez gittiğini belirten Ayşe Barım ifadesinde “Ben gaz dâhi yemedim. Gezi Parkı döneminde benim yakın çevrem beni çok iyi tanır ve bilir ben yakın olduğum ortak iş yaptığım sanatçılarla hiçbir zaman meydana çıkıp beyanat vermedim. Onlara böyle bir açıklama yapmaları hususunda herhangi bir yönlendirme ve telkinim asla olmadı” diyerek suçlamaları reddetmişti.

ÜNLÜLERDEN BARIM'A DESTEK

Barım’ın tutuklanmasına çok sayıda isim tepki göstermişti. Merve Dizdar, Hande Erçel, Pınar Deniz, Elçin Sangu, tutuklama kararına tepki göstererek, Barım için destek mesajları paylaşmıştı.

Kaynak: HaberTürk