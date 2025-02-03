Gezi Soruşturması Medyaya Sıçradı: 12 Yıl Önceki Görüntülere Tek Tek Bakacaklar

Ünlü menajer Ayşe Barım’ın 12 yıl önceki Gezi eylemlerine ilişkin 'Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlamasıyla tutuklanmasının ardından savcılık harekete geçti. Savcılık RTÜK’ten Gezi Parkı olayları sırasında propaganda mahiyetinde yayınlar yapan medya kuruluşlarının yayın kayıtlarının soruşturma dosyasına gönderilmesini talep etti.

Son Güncelleme:
Gezi Soruşturması Medyaya Sıçradı: 12 Yıl Önceki Görüntülere Tek Tek Bakacaklar

ID iletişimin sahibi, çok sayıda ünlü ismin menajeri Ayşe Barım, 12 yıl önceki Gezi eylemlerine ilişkin 'Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlamasıyla tutuklandı.

Gezi Soruşturması Medyaya Sıçradı: 12 Yıl Önceki Görüntülere Tek Tek Bakacaklar - Resim : 1

RTÜK'TEN PROPAGANDA İNCELEMESİ

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, savcılık Barım’ın tutuklanmasının ardından medyayı da incelemeye aldı. Savcılık RTÜK’e yazı göndererek Gezi Parkı olayları sırasında propaganda mahiyetinde yayınlar yapan medya kuruluşlarının yayın kayıtlarının soruşturma dosyasına gönderilmesini talep etti.

Gezi Soruşturması Medyaya Sıçradı: 12 Yıl Önceki Görüntülere Tek Tek Bakacaklar - Resim : 2

BARIM İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Gezi Parkı’na bir yada iki kez gittiğini belirten Ayşe Barım ifadesinde “Ben gaz dâhi yemedim. Gezi Parkı döneminde benim yakın çevrem beni çok iyi tanır ve bilir ben yakın olduğum ortak iş yaptığım sanatçılarla hiçbir zaman meydana çıkıp beyanat vermedim. Onlara böyle bir açıklama yapmaları hususunda herhangi bir yönlendirme ve telkinim asla olmadı” diyerek suçlamaları reddetmişti.

ÜNLÜLERDEN BARIM'A DESTEK

Barım’ın tutuklanmasına çok sayıda isim tepki göstermişti. Merve Dizdar, Hande Erçel, Pınar Deniz, Elçin Sangu, tutuklama kararına tepki göstererek, Barım için destek mesajları paylaşmıştı.

Ayşe Barım'ın Avukatından Dikkat Çeken Sözler: 'Suçlama Büyük Ama Delil Yok, Ne Olduğunu Bilmiyoruz'Ayşe Barım'ın Avukatından Dikkat Çeken Sözler: 'Suçlama Büyük Ama Delil Yok, Ne Olduğunu Bilmiyoruz'Gündem

'Yalan Tanıklık'tan Soruşturma Başlatılmıştı... Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun İfadesi Ortaya Çıktı'Yalan Tanıklık'tan Soruşturma Başlatılmıştı... Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun İfadesi Ortaya ÇıktıGüncel

Ayşe Barım'ın Hakimlikteki İlk İfadesi: 'Beni 'Mama' İlan Ettiler'Ayşe Barım'ın Hakimlikteki İlk İfadesi: 'Beni 'Mama' İlan Ettiler'Güncel

Kaynak: HaberTürk

Etiketler
Ayşe Barım RTÜK Gezi eylemleri
Son Güncelleme:
Rojin Kabaiş'in Ölümünde Sır 20 Kilometre, Kilit Soru Cevabını Buldu! Bilirkişi Raporunda Yeni Detaylar Rojin’in Ölümünde Sır 20 Kilometre
Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem
Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı
DEVA Partisi'nden 'Yasa' Çağrısı: 'Muhalefetin Olumlu Katkılarına Açın' DEVA Partisi'nden 'Yasa' Çağrısı: 'Muhalefetin Olumlu Katkılarına Açın'
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Emekliye Yapılacak Zam Oranını Açıkladı: Asgari Ücretli, Emekli ve Memurun Kaybı Netleşti Özgür Erdursun Emekliye Yapılacak Zam Oranını Verdi
Türkiye'de Konutun En Pahalı Olduğu Şehir Belli Oldu: Bu İl İstanbul'u Solladı Türkiye'nin En Pahalı Şehri Oldu
NOW TV'nin İddialı Dizisi Kızıl Goncalar'ın Final Tarihi Belli Oldu: Yapımcı Faruk Turgut Ağzından Kaçırdı Kızıl Goncalar'ın Final Tarihi Belli Oldu
Perdeyi Kornişten Çıkarmadan Temizlemenin Hilesi Ortaya Çıktı: Ev Hanımlarının Altın Tüyosu Perdeyi Kornişten Çıkarmadan Temizlemenin Hilesi Ortaya Çıktı: Ev Hanımlarının Altın Tüyosu
BYD'nin Yeni Amiral Gemisi Türkiye'ye Geliyor! Tarih Netleşti BYD'nin Yeni Amiral Gemisi Türkiye'ye Geliyor! Tarih Netleşti