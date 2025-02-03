DEVA Partisi'nden 'Yasa' Çağrısı: 'Muhalefetin Olumlu Katkılarına Açın'

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde istişare mekanizmasının güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. AKP'nin Meclis’in gündem ve çalışma saatlerini düzenleyen grup önerisi üzerine söz alan Ekmen, mevcut durumun yasama sürecinin sağlıklı işlemediği ve düzenlemelerin genellikle bakanlık koridorlarında hazırlandığına dikkat çekti.

“MECLİS İSTİŞARE ZEMİNİNE AÇILMALI”

Ekmen, Meclis’te istişare mekanizmasına önem verilmesi gerektiğinin altını çizerek, istişareyle Meclis’in çalıştırılmasının çok kolay olduğunu vurgulayarak, “Meclis eğer 1'inci Meclis’in duvarında yazıldığı gibi; bir istişare zeminine dönüştürülürse, Meclis sayısal çoğunluğa dayalı değil, milletin bütün hassasiyetlerini ve kaygılarını dikkate alınmalı. Meclis çoğulcu bir istişare zeminine dönüştürülürse bütün yasalar hızlı bir şekilde ve kolay bir şekilde buradan geçer. Ama bir inatlaşmaya dönüşürse gece 23.00’te vereceğiniz kararı 5.30’da vermek zorunda kalırsınız. Gece 23.00’te uzlaşmayla verilecek bir kararı sabah beş buçuğa kadar defalarca kez alınan yoklama ve karar yeter sayıları kararından sonra vermek zorunda kalırsınız. Eğer Meclis bir istişare zeminine dönüşürse, eğer milletimiz adına muhalefet partilerinin dile getirdiği düzenlemeler ve kaygılar dikkate alınırsa burada üç günde, üç haftada geçmeyen düzenlemelerin yeri geldiğinde bir günde bile geçeceğini görürsünüz. Ama bunun için sayısal çoğunluğunuza güvenip burayı bir dayatma zeminine çevirmemeniz gerekir” ifadelerini kullandı.

“DÜZENLEMELER BAKANLIK KORİDORLARINDA HAZIRLANIYOR”

Başkanlık sistemiyle Meclis’in birçok fonksiyonunu kaybettiğini söyleyen Ekmen, iktidar partisi yöneticilerinin başkanlık referandumu öncesi yasam ve yürütme arasındaki vaatlerini hatırlatarak, “Referandum döneminde yasama ve yürütme arasındaki ayrılığın Türkiye'de güçler ayrılığı açısından ne kadar iyi olacağı anlatılmıştı. Ama bugün maalesef hepimiz biliyoruz ki milletvekili teklifi olarak sunulan birçok düzenleme, hatta tamamı bakanlık koridorlarında hazırlanılıyor. Komisyonda bir milletvekili arkadaşımız teklif sahibi olarak oturuyor, bir soru geldiğinde dönüp arkasındaki bürokratlara ‘bunun cevabı ne olacak?’ diye bakakalıyor. Bu, milletvekiline de haksızlık, Türkiye Büyük Millet Meclisine de haksızlık, milletimize de haksızlık. Bu Meclis torba kanunların Plan Bütçe Komisyonunda üçer beşer görüşüldüğü, birbiriyle ilişkisiz konuların kuyruğundan birbirine bağlandığı bir yönetim şeklini hak etmiyor. Türk milleti de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da bunu hak etmiyor” dedi.

“YASAL DÜZENLEMELERİ MUHALEFETİN OLUMLU KATKILARINA AÇIN”

AKP Adalet Komisyonu Başkanı ve üyelerinin infaz düzenlemesiyle ilgili görüş bildiremediğini ifade eden Ekmen, söz konusu durumun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yasama tarihinde utançla geçecek konulardan biri olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

“Ve o yasal düzenleme yayınlandığında hangi suç makinelerinin o infaz düzenlemesinden faydalanarak dışarı çıktığı, yeniden karaborsacılığa, bahisçiliğe, kumarhaneciliğe, kadına karşı şiddete, çocuğa karşı cinsel saldırıya bulaştığını biz ancak o suçluların bir suç işledikten sonra haklarındaki GBT kayıtlarıyla anlıyoruz. Bu Meclis’in bu milletin tamamı üzerinde, hukuk güvenliği üzerinde sonuçlar yaratan böyle bir düzenlemeyi burada enine boyuna tartışmaya hakkı yok muydu? Size basit bir önermede bulunuyoruz: Yasal düzenlemeleri muhalefetin olumlu katkılarına açın. Bu önerilere kulağınızı kapatmayın ki bir yasa yayınlandıktan sonra yürürlüğe girmeden bir daha değiştirmek zorunda kalmayın ya da yürürlüğe girdikten kısa bir süre sonra bir daha değiştirmek zorunda kalmayın.”

Kaynak: Haber Merkezi