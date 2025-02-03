Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığındaki Kabine Toplantısı Sona Erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantıda, 6 Şubat depremlerinden Bolu'daki yangın faciasına, Gazze'den Suriye'de atılacak yeni adımlara kadar pek çok konu masaya yatırıldı.
Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı.
Toplantıda 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıl dönümü yaklaşırken, atılacak adımlar masaya yatırıldı. ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi ve Bolu’daki yangın faciası gündeme gündeme.
Kabinede Suriye’deki yeni yönetimle iş birliğinin artırılması ve Gazze’deki son durumlar da ele alındı.
Kaynak: Haber Merkezi
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