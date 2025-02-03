Taksiciler Odası Başkanı Ankara'daki Skandala Sahip Çıktı: 'O Şizofren Elimde Kalacak'

Taksicilerle Martı TAG sürücüleri arasında zaman zaman yaşanan gerilimler gündeme gelirken, son olarak Ankara'da bir TAG sürücüsü taksiciler tarafından alıkonuldu. Söz konusu şahıslar tutuklanırken, Türkiye Taksiciler Odası Başkanı Mehmet Yiğiner'den şüphelilere destek geldi. Yiğiner açıklamasında, Martı'nın sahibi Öktem'i de hedef alarak, "O şahıs bir gün elimde kalacak' dedi.

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Türkiye’de son dönemde taksiciler ile Martı TAG şoförleri arasında tartışmalar ülke gündemine otururken, son olarak Ankara’da bir TAG sürücüsü taksiciler tarafından alıkonulup tehdit edilmişti. Söz konusu şahıslar yağma ve darp suçlamasıyla tutuklanırken, Türkiye Taksiciler Odası Başkanı Mehmet Yiğiner’den skandal bir çıkışta bulundu.

Yiğiner, Martı TAG sürücülerini darp etmekten tutuklanan taksicileri savunurken, Martı TAG’ın sahibi Oğuz Alper Öktem’i hedef aldı.

'MADDİ MANEVİ DESTEK VERECEĞİZ'

Yiğiner, konuya ilişkin açıklamasında, "Birkaç arkadaşımızı görüyorsunuz, dört beş yerde olay çıktı ama şu da bilisin: Şoför olsun, mal sahibi olsun, hiç fark etmez bizim için. Biz, bu arkadaşlarımızın yanındayız. Maddi manevi destekçisiyiz” ifadelerini kullanırken, Öktem’e yönelik üstü kapalı olarak şunları söyledi:

“Yani hırsızlara, arsızlara arkadaşlarımızı yem etmeyiz. Bunun da böyle bilinmesini isterim. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Ne olduğu belirsiz bir kişi, şizofren midir nedir? Bir gün elimde kalacak, onun için de üzülüyorum."

Müşteri Kılığına Girerek Martı TAG Sürücüsünü Tehdit Etmişti! O Taksici Gözaltına AlındıMüşteri Kılığına Girerek Martı TAG Sürücüsünü Tehdit Etmişti! O Taksici Gözaltına AlındıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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Martı TAG Taksi
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