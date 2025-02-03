Sinpaş'ın Makineleri Marmaris'te Durmadı! Kaçak Otel İnşaatı Tam Gaz Devam Ediyor

RIFAT KIRCI

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Sinpaş tarafından yapılmakta olan otel inşaatı tüm mahkeme kararlarına ve yasal engellere rağmen çalışmaya devam ediyor. 15 hektarlık milli park alanına yapılan otel inşaatı için Marmaris Belediyesi ve Mahkemeler şimdiye kadar 58 adet ruhsatı iptal etse de Sinpaş’ın makineleri kazmaya devam ediyor. Kent Politikaları Derneği, her gün Marmaris Kaymakamlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirirken kaçak inşaat faaliyetinin engellenmesini talep ediyor.

Kent Politikaları Derneği’nden Halime Şaman, Gerçek Gündem’e yaptığı açıklamada söz konusu otelin halka devremülk olarak verildiğini hatırlatarak “Ruhsatları olmamasına rağmen inşaata kaçak şekilde devam ediyorlar. Bitmemiş inşaatta biten odalar varmış gibi tanıtım yaparak suç da işlemiş oluyorlar” dedi. Şaman kaçak inşaatın yapımı engelleme yetkisinin Marmaris Kaymakamlığı’nda olduğunu hatırlattı.

Kent Politikaları Derneği’nden Halime Şaman

‘İNŞAAT HEMEN DURDURULMALI’

Kaçak inşaatın durdurulması için 6200 imza topladıklarını söyleyen Şaman bu imzaları Kaymakamlık’a sunduklarını vurgulayarak “Biz Kaymakamlıkla görüşme gerçekleştirdik. Bize konuya bakacağını söyledi. Ancak araştıracak, incelenecek bir durum yok. İnşaat çalışması yasalara aykırı, kaçak şekilde yapılıyor ver durdurulmalı” dedi.

Şaman, Sinpaş’ın ruhsat almasını sağlayan eski Marmaris Belediye yönetimiyle şirket hakkında suç duyurusunda bulunduklarını da belirtti.

‘DOĞRU BİLGİ VERİLMEDİĞİ GİBİ HALKIN YANILTIĞI DA AÇIK’

Suç duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

“Yaklaşık 35 senedir ağır korozyona uğramış, çürümüş ve yeni deprem yönetmeliğine aykırı olarak imal edilmiş bir yapıdır. Yapı tatil zaptında bir kısmının yıkılıp yeniden yapıldığı, bazı bölümlerin ise duvarlarının yıkılıp yeniden örüldüğü zabıt altına alınmıştır. ‘güçlendirme ruhsatı’ olmadan yapılan bu işler mevzuata aykırıdır. Daha da vahimi otel olarak yapılan ve çürümüş halde bulunan bu otel bloğunun ‘güçlendirme ruhsatı’ alınmadan ve deprem yönetmeliğine uygun hale getirilmeden devre mülke çevrilerek halka satılmasıdır. Maddi gerçek halka satılan devre mülklerin, yapı güvenliği sağlanmadan ve gerçeğe aykırı bilgilerle pazarlanması halidir. Bu yapılarla ilgili doğru bilgi verilmediği ve halkın yanıltıldığı açıktır."

‘OLMAYAN BİR ŞEY VARMIŞ GİBİ GÖSTERİLEMEZ’

Marmaris Belediyesi görevlileriyle ilgili verilen suç duyurusunda ise “Kamu görevlisi, görevi gereği düzenlemekle yükümlü olduğu bir belgeyi gerçeğe aykırı olarak düzenleyemez, gerçeğe aykırı belge düzenlenmesi kamu görevlisinden talep edilemez. Mevzuata göre kanalizasyon ve şebeke suyu olmadığı halde bu bilgilerin ruhsatta varmış gibi gösterilemez” dendi.

Kaynak: Haber Merkezi