Çanakkale'de Kesik Baş Dehşeti, Çöp Kovasında Çıktı!
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde yakınları üç gündür haber alamadıkları İsmail Damar'ın evine gitti. Eve giren yakınları İsmail Damar'ın vücudunu başı kesilmiş halde buldu. İddiaya göre, ölen kişinin kesik başı ise evdeki çöp kovasından çıktı.
Olay, Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde yaşandı. Üç gündür İsmail Damar'dan haber alamayan yakınları, köydeki eve geldiklerinde korkunç görüntüyle karşılaştı. İsmail Damar, başı kesilmiş halde bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi.
KESİK BAŞ ÇÖP KOVASINDA BULUNDU
Evin çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma gerçekleştirdi. Savcının incelemelerinin ardından Damar'ın cansız bedeni Yenice Devlet Hastanesi morguna nakledildi.
İddiaya göre, cansız bedeni evde olan İsmail Damar'ın kesik başı ise jandarmanın çalışması sonucu evin içerisindeki çöp kovasında bulundu.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, İsmail Damar'ın eşi E.D. (56) jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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