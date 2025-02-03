Çanakkale'de Kesik Baş Dehşeti, Çöp Kovasında Çıktı!

Olay, Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde yaşandı. Üç gündür İsmail Damar'dan haber alamayan yakınları, köydeki eve geldiklerinde korkunç görüntüyle karşılaştı. İsmail Damar, başı kesilmiş halde bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi.

KESİK BAŞ ÇÖP KOVASINDA BULUNDU

Evin çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma gerçekleştirdi. Savcının incelemelerinin ardından Damar'ın cansız bedeni Yenice Devlet Hastanesi morguna nakledildi.

İddiaya göre, cansız bedeni evde olan İsmail Damar'ın kesik başı ise jandarmanın çalışması sonucu evin içerisindeki çöp kovasında bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, İsmail Damar'ın eşi E.D. (56) jandarma tarafından gözaltına alındı.







Kaynak: İHA