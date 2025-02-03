Çanakkale'de Kesik Baş Dehşeti, Çöp Kovasında Çıktı!

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde yakınları üç gündür haber alamadıkları İsmail Damar'ın evine gitti. Eve giren yakınları İsmail Damar'ın vücudunu başı kesilmiş halde buldu. İddiaya göre, ölen kişinin kesik başı ise evdeki çöp kovasından çıktı.

Son Güncelleme:
Çanakkale'de Kesik Baş Dehşeti, Çöp Kovasında Çıktı!

Olay, Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde yaşandı. Üç gündür İsmail Damar'dan haber alamayan yakınları, köydeki eve geldiklerinde korkunç görüntüyle karşılaştı. İsmail Damar, başı kesilmiş halde bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Çanakkale'de Kesik Baş Dehşeti, Çöp Kovasında Çıktı! - Resim : 1

KESİK BAŞ ÇÖP KOVASINDA BULUNDU

Evin çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma gerçekleştirdi. Savcının incelemelerinin ardından Damar'ın cansız bedeni Yenice Devlet Hastanesi morguna nakledildi.

İddiaya göre, cansız bedeni evde olan İsmail Damar'ın kesik başı ise jandarmanın çalışması sonucu evin içerisindeki çöp kovasında bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, İsmail Damar'ın eşi E.D. (56) jandarma tarafından gözaltına alındı.

Çanakkale'de Kesik Baş Dehşeti, Çöp Kovasında Çıktı! - Resim : 2

Kaynak: İHA

Etiketler
Çanakkale Cinayet
Son Güncelleme:
Uzmanlar Uyardı: Telefonda Bunu Söyleyen Kesinlikle Dolandırıcıdır Uzmanlar Uyardı: Telefonda Bunu Söyleyen Kesinlikle Dolandırıcıdır
En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor
Ünlü Sanatçı Etem Çalışkan Son Yolculuğuna Uğurlandı Ünlü Sanatçı Son Yolculuğuna Uğurlandı
Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Emekliye Yapılacak Zam Oranını Açıkladı: Asgari Ücretli, Emekli ve Memurun Kaybı Netleşti Özgür Erdursun Emekliye Yapılacak Zam Oranını Verdi
Türkiye'de Konutun En Pahalı Olduğu Şehir Belli Oldu: Bu İl İstanbul'u Solladı Türkiye'nin En Pahalı Şehri Oldu
NOW TV'nin İddialı Dizisi Kızıl Goncalar'ın Final Tarihi Belli Oldu: Yapımcı Faruk Turgut Ağzından Kaçırdı Kızıl Goncalar'ın Final Tarihi Belli Oldu
Perdeyi Kornişten Çıkarmadan Temizlemenin Hilesi Ortaya Çıktı: Ev Hanımlarının Altın Tüyosu Perdeyi Kornişten Çıkarmadan Temizlemenin Hilesi Ortaya Çıktı: Ev Hanımlarının Altın Tüyosu
BYD'nin Yeni Amiral Gemisi Türkiye'ye Geliyor! Tarih Netleşti BYD'nin Yeni Amiral Gemisi Türkiye'ye Geliyor! Tarih Netleşti