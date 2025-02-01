Müşteri Kılığına Girerek Martı TAG Sürücüsünü Tehdit Etmişti! O Taksici Gözaltına Alındı

Ankara'nın Sincan ilçesinde Martı TagTAG mobil uygulaması üzerinden çalışan sürücünün otomobiline müşteri gibi binen taksi şoförü, aracı durdurup ondan inmesini istedi. Sürücü, aracı durdurmayınca telefondan arkadaşlarını arayan taksici, adres bilgisi vererek aracın önünü kesmelerini istedi.

TEHDİT VE HAKARETLER KAMERADA

Taksicinin tehdit ve hakaretlerde bulunduğu anlar araç kamerasına yansıdı. Videoda taksicinin, "Size bu mahallede ve Sincan'da bu işi yaptırmayacağız. Diğer duraklarda sizi dövüyorlar biliyorsun değil mi, videosu bile var. Ne olacak şimdi sana biliyor musun? Bekle bakalım" dediği görüldü.

TAKSİCİ GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu videonun sosyal medyada yayılması üzerine polis inceleme başlattı. Sürücüyü tehdit eden taksici polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA