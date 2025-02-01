Müşteri Kılığına Girerek Martı TAG Sürücüsünü Tehdit Etmişti! O Taksici Gözaltına Alındı

Ankara'da müşteri kılığında Martı TAG uygulaması üzerinden çağırdığı sürücünün aracına binerek tehdit ve hakaret eden taksici gözaltına alındı. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde taksicinin "Size bu mahallede ve Sincan'da bu işi yaptırmayacağız" dediği görülüyordu.

Son Güncelleme:

Ankara'nın Sincan ilçesinde Martı TagTAG mobil uygulaması üzerinden çalışan sürücünün otomobiline müşteri gibi binen taksi şoförü, aracı durdurup ondan inmesini istedi. Sürücü, aracı durdurmayınca telefondan arkadaşlarını arayan taksici, adres bilgisi vererek aracın önünü kesmelerini istedi.

TEHDİT VE HAKARETLER KAMERADA

Taksicinin tehdit ve hakaretlerde bulunduğu anlar araç kamerasına yansıdı. Videoda taksicinin, "Size bu mahallede ve Sincan'da bu işi yaptırmayacağız. Diğer duraklarda sizi dövüyorlar biliyorsun değil mi, videosu bile var. Ne olacak şimdi sana biliyor musun? Bekle bakalım" dediği görüldü.

TAKSİCİ GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu videonun sosyal medyada yayılması üzerine polis inceleme başlattı. Sürücüyü tehdit eden taksici polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

İstinaf Mahkemesi'nden Martı TAG’a Yeşil Işıkİstinaf Mahkemesi'nden Martı TAG’a Yeşil IşıkEkonomi

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem
Teğmenlerin İhracında Şoke Eden 'Tazminat' Detayı: Eğer Karar Kesinleşirse... Teğmenlerin İhracında Şoke Eden 'Tazminat' Detayı
Evde Tuz Yakmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Duyunca Avuç Avuç Yakacaksınız Evde Tuz Yakmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Duyunca Avuç Avuç Yakacaksınız
Diyarbakır'daki 'Meydan Savaşı'nın Görüntüleri Ortaya Çıktı Diyarbakır'daki 'Meydan Savaşı'nın Görüntüleri Ortaya Çıktı
Bisikletiyle 100 Bin Liralık Malzeme Çaldı Bisikletiyle 100 Bin Liralık Malzeme Çaldı
Bolu'daki Yangın Faciasında 'Hakaret' Tutuklaması Bolu'daki Yangın Faciasında 'Hakaret' Tutuklaması
ÇOK OKUNANLAR
Peynir Ekmek Gibi Satan Araba Modelleri Belli Oldu: Bu Otomobili Olan Elinde Altın Tutuyor Peynir Ekmek Gibi Satan Araba Modelleri Belli Oldu: Bu Otomobili Olan Elinde Altın Tutuyor
Baldo, Osmancık, Basmati Değil: En Sağlıklı Pirinç Bakın Hangisiymiş Baldo, Osmancık, Basmati Değil: En Sağlıklı Pirinç Bakın Hangisiymiş
Ekeni Zengin Ediyor: 1 Tanesi 17 Bin TL'ye Satılıyor Ekeni Zengin Ediyor: 1 Tanesi 17 Bin TL'ye Satılıyor
Marketlerde Artık Kahverengi Yumurta Satılmayacak: Nedenini Duyan İnanamadı Marketlerde Artık Kahverengi Yumurta Satılmayacak: Nedenini Duyan İnanamadı
12 Ay Hasat Ediliyor: Boy Boy Toplanıp Ayrılıyor! Eken Köşeyi Dönüyor 12 Ay Hasat Ediliyor: Boy Boy Toplanıp Ayrılıyor! Eken Köşeyi Dönüyor