Devlet Bahçeli'den, Ogün Altıparmak İçin Başsağlığı Mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaşamını yitiren Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımının eski futbolcusu Ogün Altıparmak için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yapan Bahçeli, "Türk futboluna büyük hizmetleri bulunan, hem futbolculuğuyla hem teknik direktörlüğüyle hem de spor yazarlığıyla hak edilmiş bir saygı, sevgi ve şöhret kazanan Sayın Ogün Altıparmak’ın vefatından duyduğum derin teessürü ifade ediyor, merhuma Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Aziz milletimizin, Türk spor camiasının ve özellikle Fenerbahçe’ye gönül vermiş kardeşlerimin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Türk futboluna büyük hizmetleri bulunan, hem futbolculuğuyla hem teknik direktörlüğüyle hem de spor yazarlığıyla hak edilmiş bir saygı, sevgi ve şöhret kazanan Sayın Ogün Altıparmak’ın vefatından duyduğum derin teessürü ifade ediyor, merhuma Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.… — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) February 4, 2025

OGÜN ALTIPARMAK KİMDİR?

Fenerbahçe formasıyla 1963-1968 ve 1969-1971 yılları arasında mücadele eden Altıparmak, kariyerinde 4 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 TSYD Kupası, 1 Atatürk Kupası, 1 Spor Toto Kupası ve 1 Balkan Kupası zaferi yaşadı.

Sarı-lacivertli ekipte Süper Lig gol krallığı unvanını da kazanan Altıparmak, 1986-1988 yılları arasında kulüpte yönetici olarak da görev yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi