Bakan Abdulkadir Uraloğlu Açıkladı: Sosyal Medyaya 16 Yaş Sınırı Geliyor, Tarih Verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, 16 yaşın altındaki gençlere yönelik düzenlemenin bu yıl tamamlanacağını bildirdi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu Açıkladı: Sosyal Medyaya 16 Yaş Sınırı Geliyor, Tarih Verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, 16 yaşın altındaki gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesinin bu yıl tamamlanacağını belirterek, "16 yaşın üstündeki çocuklarımızın sosyal medyaya erişimine müsaade edelim istiyoruz" dedi.

Uraloğlu şunları kaydetti:

"Bu süreci, Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet ve İçişleri bakanlıkları ile ilgili diğer kurumlarla yürütüyoruz. Dünyada 13 ve 16 yaş konuşuluyor, bizim üzerinde durduğumuz 16 yaştır. Buna yönelik çocuklarımızı koruma refleksiyle bazı çalışmalar yapıyoruz. 16 yaşındaki çocuklarımız daha çok eğitime ve gelişime odaklansın. Çocuklarımızın kendini yönetebileceği bir yaştan sonra kendi inisiyatiflerine kalsın istiyoruz. 16 yaşın üstündeki çocuklarımızın sosyal medyaya erişimine müsaade edelim istiyoruz, bu yıl tamamlarız."

e-Devlet Kapısı'nın Siber Güvenlik Başkanlığına bağlanmasına ilişkin bir çalışma olmadığını da bildiren Uraloğlu, iletişim ve haberleşme konusundaki görevlerine devam edeceklerini belirtti.

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Kaynak: AA

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