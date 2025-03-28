CHP'den İmamoğlu Çıkışı, 'Yarın İlan Edeceğiz'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Silivri’de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından konuşan Çelik, Maltepe mitinginin bir final olmadığını belirtirken, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını yarın ilan edeceklerini ifade etti.

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CHP'den İmamoğlu Çıkışı, 'Yarın İlan Edeceğiz'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti.

Çelik, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

'SİLİVRİ TOPLAMA KAMPINA DÖNÜŞTÜ'

"Silivri toplama kampına dönüştü" diyen Çelik, "Listeleri sayarak bitiremiyoruz. Türkiye'nin siyasetine yakışmayan manzara ile karşı karşıyayız" şeklinde konuştu.

'YARIN İLAN EDECEĞİZ'

Yarın Maltepe'de düzenlenecek mitinge dikkat çeken Çelik, "İçeri girdiğimde duygulandım, ama İmamoğlu çok moralliydi. Başkan İmamoğlu'nun mesajı yarın herkesi saat 12:00'daki Maltepe mitingine davet ediyor. Yarın İmamoğlu'nun adaylığını açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in diğer siyasi parti liderlerini yarınki mitinge davet edeceğini belirten Çelik, STK temsilcileriyle birlikte herkesi İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi'ne beklediklerini söyledi.

'BİRİNCİ ADIM İMAMOĞLU VE TUTSAKLARIN ÇIKMASIDIR'

Çelik, "Mücadelenin birinci adımı İmamoğlu ve beraberindeki tutsakların çıkmasıdır" şeklinde konuştu.

'FİNAL DEĞİL BAŞLANGIÇ'

Çelik, "Maltepe mitingi bir finali değil yeni bir başlangıcı ifade ediyor" diyerek eylemlere devam edeceklerin sinyalini verdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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