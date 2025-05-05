Facia Olmadan Tedbir Yok! Anne-Kız Ölünce Sulama Kanalına Duvar Örüldü

Geçtiğimiz 23 Nisan günü, Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Kışla Mahallesi Şehit Polis Mahmut Ava Sokak’taki evlerinin yanından geçen sulama kanalında elini yıkamak isteyen 6 yaşındaki Özlem Üstün elektrik akımına kapıldı. Kızını kurtarmaya çalışan annesi Cennet Üstün (37) de akıma kapılırken, anne-kız kaldırıldıkları Toprakkale Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı. Türkiye'yi yasa boğan olay sonrası tedbirsizlik tartışmaları doğunca sulama kanalının etrafına duvar örüldü.

Olayda kendisinin de elektrik akımına kapılmasına rağmen yeğeni ve yengesini sudan çıkarabildiğini anlatan amca Ömer Üstün, "Sulama suyu üzerinden geçen kabloda kaçak varmış ve yeğenim oyun oynarken boruya temasıyla akıma kapılarak suya düşmüştür. Bunu önce ben fark ettim ve hemen suya indim kaçağın olduğunu fark ettim, beni de çarptı ama çocuğu çıkarmayı başardım. Annenin geldiğinden hiç haberim yoktu oğlum uyardı beni, "Baba yengem!" deyince tekrar suya atladım elektrik çarpmasına rağmen yine de sudan çıkarmayı başardık ama kurtaramadık" dedi.

'İHMAL OLMASIN, BAŞKA CANLAR YANMASIN'

Baba Fikri Üstün ise çok üzgün olduğunu anlattı ve tedbir çağrısı yaptı. Üstün, ihmallere dikkat çekerek, "Olay 23 Nisan günü gerçekleşti kızım ve eşimi kaybettim. Ateş derler düştüğü yeri yakar. İnşallah bu ihmaller son bulur da daha dikkatli çalışılır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuğunu kaybetmek çok kötü keşke bu çalışmalar bu olay yaşanmadan önce yapılsaydı. Yine de yapılması güzel biz yandık başka canlar yanmasın, daha dikkatli olunsun" diye konuştu.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Dava sürecinin başından sonuna kadar her anında bulunduklarını açıklayan ailenin avukatı Büşra Kapan, "Feci kazadan sonra Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Bu soruşturma kapsamında şüphelilerden 4 kişinin tutuklu 5 kişinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Tüm şüphelilerin tutuklu olarak yargılanması için sürecin baştan sonuna kadar takipçisi olacağız" bilgilerini paylaştı.

Kaynak: İHA