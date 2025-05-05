Mantar Toplamaya Gitmişti… Kayıp Dağcının Cansız Bedeni 6 Gün Sonra Zirvede Bulundu

Denizli’de mantar toplamak için evinden ayrılan yaşlı dağcının 6 gün sonra dağın zirvesinde cansız bedeni bulundu. Vücudu ulaşılamayacak bir noktada olan dağcının cansız bedeni helikopterle indirildi.

Son Güncelleme:
Mantar Toplamaya Gitmişti… Kayıp Dağcının Cansız Bedeni 6 Gün Sonra Zirvede Bulundu

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde ikamet eden 70 yaşındaki Mevlüt Karademir, 29 Nisan Salı sabahı evinden çıkarak iki arkadaşıyla birlikte mantar toplamak üzere Zeytinköy Yaylası Karataş bölgesine doğru yola çıktı. Doğa yürüyüşlerine olan ilgisiyle bilinen ve daha önce de aynı bölgede defalarca mantar toplamış olan Karademir, bir süre sonra arkadaşlarından ayrılıp zirve yönünde ilerlemeye devam etti. Yaşlı dağcıdan bu saatten sonra bir daha haber alamayan arkadaşları, ertesi gün kayıp başvurusunda bulundu.

6 GÜN BOYUNCA HER YERDE ARANDI

İhbar üzerine başlatılan arama çalışmalarına AFAD, Dağ Arama Kurtarma Derneği (DAK) ve SAR ekipleri katıldı. Altı gün boyunca süren yoğun aramalarda, iz takip köpeklerinin de yardımıyla Zeytinköy Yaylası, Bağbaşı Yaylası, Ornaz Vadisi ve İsrafil Deresi çevresindeki ormanlık alanlar titizlikle tarandı.

Mantar Toplamaya Gitmişti… Kayıp Dağcının Cansız Bedeni 6 Gün Sonra Zirvede Bulundu - Resim : 1

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Altıncı günün sonunda, Karademir’in bedeni Ornaz Vadisi’ne çıkan sarp bir patika yol üzerinde hareketsiz halde bulundu. Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda yaşlı dağcının hayatını kaybettiği belirlendi. Vücudunun ulaşılamayacak bir noktada, dik bir uçurumda bulunması nedeniyle karadan tahliye mümkün olmadı ve havadan destek talep edildi.

HELİKOPTERLE İNDİRİLDİ

Bölgeye yönlendirilen jandarma helikopteriyle, Aydın'dan gelen Helikopterden Atma Toplama Uzmanı (HATU) ve yer ekiplerinin koordinasyonuyla cenaze bulunduğu noktadan alınarak Denizli Orman Genel Müdürlüğü helikopter pistine taşındı. Karademir’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumuna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de 4 gündür Kayıp Yaşlı Adam AranıyorDenizli'de 4 gündür Kayıp Yaşlı Adam AranıyorGüncel
Ordu'da Kayıp Olarak Aranan 2 Kişiyi Arama Çalışmalarına AraOrdu'da Kayıp Olarak Aranan 2 Kişiyi Arama Çalışmalarına AraYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Pamukkale
Son Güncelleme:
Emlak Çetesini Çökerten İfadede Yeni Detaylar: Örgüt Yöneticisi Sevgilisini de Dolandırmış Emlak Çetesini Çökerten İfadede Yeni Detaylar: Örgüt Yöneticisi Sevgilisini de Dolandırmış
Lezzetli Avokado Seçmenin Basit Yolu! Şefler Meğer Böyle Yapıyormuş Lezzetli Avokado Seçmenin Basit Yolu! Şefler Meğer Böyle Yapıyormuş
Telefon ve İnternet Tarifeleri için Yeni Dönem! Artık Anında Tespit Edilebilecek Telefon ve İnternet Tarifeleri için Yeni Dönem! Artık Anında Tespit Edilebilecek
Tekrar Görülen 28 Şubat Davasında Mütalaa Hazır! Eski YÖK Başkanı İçin Ceza Talebi Tekrar Görülen 28 Şubat Davasında Hapis Talebi!
ÇOK OKUNANLAR
Borsa İstanbul’da En Çok Tercih Edilen Hisseler Açıklandı: 2 Şirket 1 Milyon Yatırımcıyı Aştı Borsa İstanbul’da En Çok Tercih Edilen Hisseler Açıklandı: 2 Şirket 1 Milyon Yatırımcıyı Aştı
Yeni Trafik Kuralları Geliyor: Araba Kullanan Herkes İçin Geçerli! Bunu Yapan Sürücü Yandı Yeni Trafik Kuralları Geliyor: Araba Kullanan Herkes İçin Geçerli! Bunu Yapan Sürücü Yandı
Türkiye'nin Ünlü Mobilya Markası Satılıyor: Dev Marka İçin Geri Sayım Başladı Türkiye'nin Ünlü Mobilya Markası Satılıyor: Dev Marka İçin Geri Sayım Başladı
Mert Başaran: Rekor Kazandıracak Mert Başaran: Rekor Kazandıracak
Özgür Özel'e Saldırıyı Gazeteler Nasıl Gördü? Özgür Özel'e Saldırıyı Gazeteler Nasıl Gördü?