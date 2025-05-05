Mantar Toplamaya Gitmişti… Kayıp Dağcının Cansız Bedeni 6 Gün Sonra Zirvede Bulundu

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde ikamet eden 70 yaşındaki Mevlüt Karademir, 29 Nisan Salı sabahı evinden çıkarak iki arkadaşıyla birlikte mantar toplamak üzere Zeytinköy Yaylası Karataş bölgesine doğru yola çıktı. Doğa yürüyüşlerine olan ilgisiyle bilinen ve daha önce de aynı bölgede defalarca mantar toplamış olan Karademir, bir süre sonra arkadaşlarından ayrılıp zirve yönünde ilerlemeye devam etti. Yaşlı dağcıdan bu saatten sonra bir daha haber alamayan arkadaşları, ertesi gün kayıp başvurusunda bulundu.

6 GÜN BOYUNCA HER YERDE ARANDI

İhbar üzerine başlatılan arama çalışmalarına AFAD, Dağ Arama Kurtarma Derneği (DAK) ve SAR ekipleri katıldı. Altı gün boyunca süren yoğun aramalarda, iz takip köpeklerinin de yardımıyla Zeytinköy Yaylası, Bağbaşı Yaylası, Ornaz Vadisi ve İsrafil Deresi çevresindeki ormanlık alanlar titizlikle tarandı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Altıncı günün sonunda, Karademir’in bedeni Ornaz Vadisi’ne çıkan sarp bir patika yol üzerinde hareketsiz halde bulundu. Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda yaşlı dağcının hayatını kaybettiği belirlendi. Vücudunun ulaşılamayacak bir noktada, dik bir uçurumda bulunması nedeniyle karadan tahliye mümkün olmadı ve havadan destek talep edildi.

HELİKOPTERLE İNDİRİLDİ

Bölgeye yönlendirilen jandarma helikopteriyle, Aydın'dan gelen Helikopterden Atma Toplama Uzmanı (HATU) ve yer ekiplerinin koordinasyonuyla cenaze bulunduğu noktadan alınarak Denizli Orman Genel Müdürlüğü helikopter pistine taşındı. Karademir’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumuna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA