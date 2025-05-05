Tekrar Görülen 28 Şubat Davasında Mütalaa Hazır! Eski YÖK Başkanı İçin Ceza Talebi

On yıllardır Türkiye gündeminden düşmeyen 28 Şubat sürecine ilişkin devam eden davada yeni bir gelişme daha yaşandı. Yargıtay’ın daha önceki bozma kararının ardından Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davada savcı, esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Mütalaada, dönemin önde gelen isimlerinin yer aldığı 14 sanığın, 28 Şubat sürecine destek verdikleri gerekçesiyle “darbeye yardım” suçundan cezalandırılmaları talep edildi. Söz konusu sanıklar arasında eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz yer aldı.

KEMAL GÜRÜZ KİMDİR?

19 Mayıs 1947'de İzmir'de doğan Kemal Gürüz, lise eğitimini Bornova Anadolu Lisesi'nde, üniversite eğitimini ODTÜ Kimya Mühendisliği'nde tamamladı. ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, TÜBİTAK Başkanlığı, 1991-1995 yılları arasında da Üniversitelerarası Kurul kontenjanından YÖK Genel Kurulu Üyeliği yapan Gürüz, 6 Aralık 1995 tarihinde YÖK Başkanı seçildi. Ardından aynı göreve, Cumhurbaşkanı tarafından ikinci kere atandı.

7 Ocak 2009 tarihinde Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuksuz yargılandı. Prof. Dr. Kemal Gürüz, 28 Şubat Soruşturması kapsamında Nöbetçi Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 25 Haziran 2012 tarihinde tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi. 5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında 13 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılıp temyiz başvurusu sonrası Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 21 Nisan 2016'da, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararı bozdu.

Kaynak: Haber Merkezi