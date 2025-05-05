Emlak Çetesini Çökerten İfadede Yeni Detaylar: Örgüt Yöneticisi Sevgilisini De Dolandırmış

Aydın'da faaliyet gösteren emlak çetesini verdiği ifade ile çökerten örgüt yöneticisi Ekrem Batur'un eski sevgilisinin ifadesinden yeni detaylar ortaya çıktı. E.T ifadesinde kendisinin de Ekrem Batur tarafından dolandırıldığını belirtti. E.T, "Silah zoruyla 800 bin liralık senede imza attırdılar. 1.5 milyon liraya sattıkları arazimin parasını ödemediler" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
Emlak Çetesini Çökerten İfadede Yeni Detaylar: Örgüt Yöneticisi Sevgilisini De Dolandırmış

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Didim İlçe Jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla, sahte vekaletnamelerle yurtdışındaki yabancıların taşınmazlarını satışa çıkararak yaklaşık 1.7 milyar TL haksız kazanç sağlayan emlak çetesi çökertildi. Çetenin çökmesi ise örgüt yöneticilerinden Ekrem Batur’un eski sevgilisi E.Z.T.’nin ifadesiyle oldu.

Sabah'ın haberine göre, E.Z.T., Didim ve Milas’taki emlak ofislerinin başında olduğunu, Batur’un da bu süreçte kendisine ait banka hesaplarındaki blokeleri gerekçe göstererek müşteri ödemeleri için kendi hesaplarını kullandığını söyledi. E.Z.T., “Ben de kendisine güvendim. Bankacılık şifrelerimi verdim. Ağustos 2023'te Ekrem cezaevine girdi. Bu süre zarfında bana çoğu yerden icra dosyaları gelmeye başladı” diyerek yaşadıklarını anlattı.

Emlak Çetesini Çökerten İfadede Yeni Detaylar: Örgüt Yöneticisi Sevgilisini De Dolandırmış - Resim : 1

'TEHDİT İLE SENEDİ İMZALADIM'

E.Z.T.'nin ifadesine göre, çetenin lideri Mehmet Ferit Toprak'ın oğlu Servan Toprak, 800 bin liralık senedi zorla imzalatmak için kendisini tehdit etti. "Belinde bulunan silahı çıkararak hem senin yüzüne faça attırırım dedi” diyen E.Z.T., “Çocuklarının adreslerini ve okudukları okulları da biliyorum. Ben de çocuklarımı düşündüğümden tehdit ile senedi imzaladım” ifadelerini kullandı. E.Z.T., daha sonra mal varlığına el konulduğunu ve hesaplarının dondurulduğunu anlattı.

Öte yandan Servan Toprak'ın kendisini yeniden aradığını anlatan E.T., "Servan İzmir'den satın aldığımız arsanın parasını tefecilerden aldığını ve geri ödeyemediğini söyledi. Benden aldığı 800 bin liralık senedi onlara verdiğini anlattı” dedi.

Emlak Çetesini Çökerten İfadede Yeni Detaylar: Örgüt Yöneticisi Sevgilisini De Dolandırmış - Resim : 2

'DOLANDIRILDIM, PARAM ÖDENMEDİ'

Mehmet Ferit Toprak’ın da yanına gelerek, '800 bin liralık senedin günü geçtiği halde neden ödeme yapmadın? Şakran'da bulunan 20 dönüm zeytinlik bahçesinin satışını neden yapmadın? Bu zararları sen ödeyeceksin' dediğini aktardı.

E. T. ifadesine şu şekilde devam etti: "17 Temmuz 2023'te mide ameliyatı geçirdim. Ekrem Batur Muğla'nın Milas ilçesindeki tapulu arsama alıcı olduğunu ve 1.5 milyon liraya satılacağını söyledi. Satış için vekaletname verdim. Arazi satıldı, dolandırıldım param ödenmedi"

Filmleri Aratmayan Olay! Dev Vurgunu Eski Sevgili İfşa Etti: Aşk Bitti Çete ÇöktüFilmleri Aratmayan Olay! Dev Vurgunu Eski Sevgili İfşa Etti: Aşk Bitti Çete ÇöktüGüncel
Aydın Merkezli Dev Dolandırıcılık Operasyonu: 38 Şüpheli Tutuklandı, 1.4 Milyar TL’lik VurgunAydın Merkezli Dev Dolandırıcılık Operasyonu: 38 Şüpheli Tutuklandı, 1.4 Milyar TL’lik VurgunGüncel

Kaynak: Sabah

Etiketler
Vurgun
Son Güncelleme:
Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş
30 Yıla Kadar Hapis İstenmişti: Ayşe Barım İddianamesi Kabul Edildi Ayşe Barım İddianamesi Kabul Edildi
Telefon ve İnternet Tarifeleri için Yeni Dönem! Artık Anında Tespit Edilebilecek Telefon ve İnternet Tarifeleri için Yeni Dönem! Artık Anında Tespit Edilebilecek
Bakan Göktaş Açıkladı: Çocuk Dostu Kitap Sayısı 1990'a Ulaştı Bakan Göktaş Açıkladı: Çocuk Dostu Kitap Sayısı 1990'a Ulaştı
ÇOK OKUNANLAR
Borsa İstanbul’da En Çok Tercih Edilen Hisseler Açıklandı: 2 Şirket 1 Milyon Yatırımcıyı Aştı Borsa İstanbul’da En Çok Tercih Edilen Hisseler Açıklandı: 2 Şirket 1 Milyon Yatırımcıyı Aştı
Türkiye'nin Ünlü Mobilya Markası Satılıyor: Dev Marka İçin Geri Sayım Başladı Türkiye'nin Ünlü Mobilya Markası Satılıyor: Dev Marka İçin Geri Sayım Başladı
Samsun'da Özel İzinle Üretilip Hasat Edildi! Altından Değerli Samsun'da Özel İzinle Üretilip Hasat Edildi! Altından Değerli
Türkiye'nin Ünlü Çeyiz Markası İflas Etti: Şubeleri Teker Teker Kapanıyor Türkiye'nin Ünlü Çeyiz Markası İflas Etti: Şubeleri Teker Teker Kapanıyor
Özgür Özel'e Saldırıyı Gazeteler Nasıl Gördü? Özgür Özel'e Saldırıyı Gazeteler Nasıl Gördü?