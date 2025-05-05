Emlak Çetesini Çökerten İfadede Yeni Detaylar: Örgüt Yöneticisi Sevgilisini De Dolandırmış

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Didim İlçe Jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla, sahte vekaletnamelerle yurtdışındaki yabancıların taşınmazlarını satışa çıkararak yaklaşık 1.7 milyar TL haksız kazanç sağlayan emlak çetesi çökertildi. Çetenin çökmesi ise örgüt yöneticilerinden Ekrem Batur’un eski sevgilisi E.Z.T.’nin ifadesiyle oldu.

Sabah'ın haberine göre, E.Z.T., Didim ve Milas’taki emlak ofislerinin başında olduğunu, Batur’un da bu süreçte kendisine ait banka hesaplarındaki blokeleri gerekçe göstererek müşteri ödemeleri için kendi hesaplarını kullandığını söyledi. E.Z.T., “Ben de kendisine güvendim. Bankacılık şifrelerimi verdim. Ağustos 2023'te Ekrem cezaevine girdi. Bu süre zarfında bana çoğu yerden icra dosyaları gelmeye başladı” diyerek yaşadıklarını anlattı.

'TEHDİT İLE SENEDİ İMZALADIM'

E.Z.T.'nin ifadesine göre, çetenin lideri Mehmet Ferit Toprak'ın oğlu Servan Toprak, 800 bin liralık senedi zorla imzalatmak için kendisini tehdit etti. "Belinde bulunan silahı çıkararak hem senin yüzüne faça attırırım dedi” diyen E.Z.T., “Çocuklarının adreslerini ve okudukları okulları da biliyorum. Ben de çocuklarımı düşündüğümden tehdit ile senedi imzaladım” ifadelerini kullandı. E.Z.T., daha sonra mal varlığına el konulduğunu ve hesaplarının dondurulduğunu anlattı.

Öte yandan Servan Toprak'ın kendisini yeniden aradığını anlatan E.T., "Servan İzmir'den satın aldığımız arsanın parasını tefecilerden aldığını ve geri ödeyemediğini söyledi. Benden aldığı 800 bin liralık senedi onlara verdiğini anlattı” dedi.

'DOLANDIRILDIM, PARAM ÖDENMEDİ'

Mehmet Ferit Toprak’ın da yanına gelerek, '800 bin liralık senedin günü geçtiği halde neden ödeme yapmadın? Şakran'da bulunan 20 dönüm zeytinlik bahçesinin satışını neden yapmadın? Bu zararları sen ödeyeceksin' dediğini aktardı.

E. T. ifadesine şu şekilde devam etti: "17 Temmuz 2023'te mide ameliyatı geçirdim. Ekrem Batur Muğla'nın Milas ilçesindeki tapulu arsama alıcı olduğunu ve 1.5 milyon liraya satılacağını söyledi. Satış için vekaletname verdim. Arazi satıldı, dolandırıldım param ödenmedi"

Kaynak: Sabah