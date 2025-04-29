Aydın Merkezli Dev Dolandırıcılık Operasyonu: 38 Şüpheli Tutuklandı, 1.4 Milyar TL’lik Vurgun

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın merkezli 8 ilde düzenlenen geniş çaplı bir operasyonla, M.F.T. liderliğindeki dolandırıcı organize suç örgütüne büyük bir darbe vurulduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından detayları paylaşan Yerlikaya, operasyonda 41 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 38’inin tutuklandığını, 3’ü hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini belirtti. Örgütün, sahte vekaletnamelerle vatandaşların taşınmazlarını piyasa değerinin altında sattığı ve 1 milyar 398 milyon TL’lik para akışı sağladığı tespit edildi.

SAHTE VEKALETLE MİLYONLUK DOLANDIRICILIK

Operasyon kapsamında, şüphelilerin vatandaşların kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde ele geçirdiği ve bu kişilerle iletişime geçtiği belirlendi. Örgüt, bazı mağdurları taşınmazlarını satmaya ikna ederek sahte vekaletnamelerle satış yaptı. İkna edemedikleri vatandaşlar adına ise sahte vekaletnameler düzenleyerek taşınmazları düşük fiyatlarla sattı. Örgütün, 40 ev, 3 villa ve 9 arsayı bu yöntemle ele geçirdiği saptandı. Şüpheliler hakkında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “silahla tehdit”, “resmi belgede sahtecilik”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından soruşturma başlatıldı.

476 BANKA HESABI VE 70 TAŞINMAZA TEDBİR

Operasyonda, şüphelilere ait 476 banka hesabı, 70 taşınmaz mal varlığı ve 16 araca tedbir kararı konuldu. Ayrıca, ruhsatsız av tüfekleri, tabancalar, çok sayıda bilgisayar, telefon, vekaletname, tapu, çek ve senet ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Didim Cumhuriyet Başsavcılığı ile diğer illerin savcılıklarını ve Jandarma ekiplerini tebrik ederek, “Dolandırıcı suç örgütlerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemiz aralıksız sürecek,” dedi.

Yerlikaya, operasyonun MASAK raporuna dayandığını ve örgütün finansal hareketlerinin detaylı bir şekilde ortaya çıkarıldığını vurguladı. Operasyon, vatandaşların güvenliğini koruma ve organize suçlarla mücadelede kararlılık mesajı olarak değerlendirildi.

Kaynak: DHA