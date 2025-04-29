Kayseri'de Yeşil Alan Adımı İçin Fidan Şenliği Yapıldı

Daha yeşil bir Kayseri hedefiyle çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Gesi Ağaçlandırma Şenliği kapsamında 3 bin karaçam ve sedir fidanını toprakla buluşturdu. Etkinlikte KAYMEK Gençlik Merkezi ve ilköğretim okulu öğrencileri de doğayla buluşarak geleceğe nefes oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, doğaya ve çevreye duyarlı projeleriyle kentteki yeşil alan miktarını artırmaya devam ediyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde sürdürülen ağaçlandırma çalışmaları kapsamında bu yılki ilk etkinlik Gesi Ağaçlandırma Alanı’nda gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı’nın koordinesinde düzenlenen ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte, 30 dönümlük alanda 3 bin tüplü karaçam ve sedir fidanı toprakla buluştu.

Daha önce aynı sahada 5 bin fidan dikimi gerçekleştirilmişti. Bu yılki şenlik ise doğayı koruma ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakma amacıyla, öğrencilerin de katılımıyla anlam kazandı. Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanı Resul Duman, daha güzel ve daha yeşil bir Kayseri için çalıştıklarını belirterek, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Başkanlığı olarak ilimizde ağaçlandırma seferberliğini başlatmış olduk. Bu ağaçlandırma alanımız yaklaşık 30 dekar bir alan. 3 bin adet fidan dikiyoruz. Hali hazırda 3 okul ve Genç KAYMEK üzere toplam 203 kişi katılım sağladı" dite konuştu. Yılda 100 bin ağacı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Duman, "Bu sene Erciyes Yutak Alanı’nda da 180 bin fidan diktik. Yıllık hedefimiz 100 bin ağaç dikmek. Son 6 yılda 750 bin adet ağaç diktik. İlçelerimizdeki ve Kayseri’deki ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecek" dedi.







Kaynak: AA