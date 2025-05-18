Akdeniz'de Deprem

AFAD, Akdeniz'de Muğla açıklarında da hissedilen 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Akdeniz'de Deprem

Akdeniz’de Muğla Marmaris açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

AFAD’ın depreme ilişkin geçtiği ilk bilgilere göre, depremin derinliği 11.39 kilometre olarak açıklandı.

AFAD'ın depreme ilişkin paylaşımı şöyle:

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Kaynak: Haber Merkezi

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