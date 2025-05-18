Akdeniz'de Deprem
AFAD, Akdeniz'de Muğla açıklarında da hissedilen 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Akdeniz’de Muğla Marmaris açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
AFAD’ın depreme ilişkin geçtiği ilk bilgilere göre, depremin derinliği 11.39 kilometre olarak açıklandı.
AFAD'ın depreme ilişkin paylaşımı şöyle:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 18, 2025
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Akdeniz - [55.57 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2025-05-18
Saat:10:29:53 TSİ
Enlem:36.13111 N
Boylam:28.105 E
Derinlik:11.36 km
Detay:https://t.co/kmeJGbvOgT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi