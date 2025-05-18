Ege Bir Deprem Daha, Çanakkale Yine Sallandı
Ege Denizi yine depremle sallandı. Çanakkale Ayvacık'ta 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği kaydedildi. AFAD'ın depreme ilişkin paylaştığı ilk bilgilere göre, depremin derinliği 6.72 kilometre olarak açıklandı.
Eğe Denizi Çanakkale Ayvacık açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD’ın paylaştığı ilk bilgilere göre, depremin derinliği 6.72 kilometre olarak belirtildi.
Gece saatlerinde Ege Denizi Eğriboz açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.
AFAD'ın depreme ilişkin paylaşımı şöyle:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 18, 2025
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) - [250.71 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2025-05-18
Saat:09:56:38 TSİ
Enlem:38.79389 N
Boylam:23.30278 E
Derinlik:6.72 km
Detay:https://t.co/KoqBwQXbO5@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin bir bilgilendirme paylaşırken, depremin 4.4 büyüklüğünde olduğunu kaydetti.
Kandilli'nin açıklamasında depremin derinliği 3.8 olarak kaydedildi.
Kandilli'nin paylaşımı şöyle:
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 18, 2025
YUNANISTAN https://t.co/JE9FjuU3Sy
18.05.2025, 09:56:43 TSİ
Büyüklük: 4.4
Derinlik: 3.8 km#Kandilli
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Kaynak: Haber Merkezi