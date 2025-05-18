Ege Bir Deprem Daha, Çanakkale Yine Sallandı

Ege Denizi yine depremle sallandı. Çanakkale Ayvacık'ta 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği kaydedildi. AFAD'ın depreme ilişkin paylaştığı ilk bilgilere göre, depremin derinliği 6.72 kilometre olarak açıklandı.

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Ege Bir Deprem Daha, Çanakkale Yine Sallandı

Eğe Denizi Çanakkale Ayvacık açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD’ın paylaştığı ilk bilgilere göre, depremin derinliği 6.72 kilometre olarak belirtildi.

Gece saatlerinde Ege Denizi Eğriboz açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

AFAD'ın depreme ilişkin paylaşımı şöyle:

Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin bir bilgilendirme paylaşırken, depremin 4.4 büyüklüğünde olduğunu kaydetti.

Kandilli'nin açıklamasında depremin derinliği 3.8 olarak kaydedildi.

Kandilli'nin paylaşımı şöyle:

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN...

Ege Denizi'nde DepremEge Denizi'nde DepremGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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