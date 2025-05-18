Böyle 'Kültür Mirası' Olur mu! UNESCO Listesindeki Bahçeden Çıktı, Tam 2 Milyar Lira...

Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Dicle Nehri kenarındaki Hevsel Bahçeleri'ne bot, helikopter ve dron destekli bir operasyon gerçekleştirildi. Şafak vakti yapılan operasyonda, toplamda 31 ayrı alandan yaklaşık 2 milyar lira değerinde ve 5 bin 300 kilo esrar üretimine uygun 30 bin kök kenevir bitkisi söküldü.

SU MOTORLARI KULLANMIŞLAR

Hevsel Bahçeleri'nin arazi yapısı sebebiyle araç girişi yapılamamasını avantajlarına çevirmeyi amaçlayan uyuşturucu tacirlerinin, yasadışı kenevir ekim alanlarını korumak ve bakımını sağlamak için çadırlar kurarak yaşam alanları yarattıkları, sulama işlemleri için Dicle Nehri'nden su motorları kullandıkları belirlendi.

Bölgede hala eski usullerde yasal olarak tarım yapan vatandaşların da operasyondan mutluluk duyduğu fark edildi.

Kaynak: İHA