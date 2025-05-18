Bakanlık “Uluslararası Aile Forumu” İçin Harekete Geçti, 26 Ülkeden Katılım Olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 22-23 Mayıs tarihlerinde “Uluslararası Aile Forumu” düzenleyecek. Foruma 26 ülkenin aileden sorumlu bakanları katılacak.

Forumda, ailenin güçlendirilmesine yönelik küresel iş birliğinin artırılması görüşülecek ve küresel ölçekte aileyi etkileyen sorunlar tartışılacak. Foruma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katılacak.

Bakanlığın, Uluslararası Aile Forumu ile dünyaya güçlü bir aile diplomasisi mesajı vermeye hazırlandığı kaydedildi.

“Ailemiz Geleceğimiz” sloganıyla düzenlenecek olan forumda, Bakan Göktaş da bir sunum yapacak ve aile yapısının karşı karşıya olduğu küresel tehditler, dijitalleşmenin aile üzerindeki etkileri, kültürel dönüşümler ve demografik eğilimler gibi kritik başlıklar masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da forumun kapanış oturumuna katılacak.