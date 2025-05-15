Tarihi Değiştiren Keşif... 700 Yıllık Sır Harvard Üniversitesi'nden Çıktı

Harvard Üniversitesi kütüphanesinde bulunan ve "ucuz kopya" olduğu düşünülen Magna Carta'nın, aslında 1300 yılında hazırlanan nadir nüshalardan biri olduğu anlaşıldı.

Tarihi Değiştiren Keşif... 700 Yıllık Sır Harvard Üniversitesi'nden Çıktı

ABD'nin en köklü üniversitelerinden Harvard Üniversitesi'ndeki koleksiyonda bulunan Magna Carta'nın sanıldığı gibi "ucuz kopya" olmadığı ortaya çıktı. Hukuk sisteminin temeli olarak kabul edilen ve 1215 yılında İngiltere'de imzalanan Magna Carta'nın 1300 yılında hazırlanan nadir nüshalardan biri olduğu öğrenildi.

1215 yılında imzalanan Magna Carta'nın orijinalinin 4 kopyası ve 1300 yılında düzenlenmiş versiyonunun ise 6 kopyası olduğu düşünülüyordu. King's College London'dan Profesör David Carpenter, Aralık 2023 tarihinde Harvard Hukuk Fakültesi Kütüphanesi'nin internet sitesinde belgenin dijital kaydını gördüğünü anlattı.

Tarihi Değiştiren Keşif... 700 Yıllık Sır Harvard Üniversitesi'nden Çıktı - Resim : 1

ULTRAVİYOLE IŞINLARLA İNCELEDİLER

Carpenter, East Anglia Üniversitesi'nden Profesör Nicholas Vincent ile Magna Carta'nın kopyasının gerçek olup olmadığını anlamak için çalışmalara başladı. Harvard'daki nüshayı, 1300 senesinden diğer 6 kopyayla karşılaştırıp belgenin görüntülerini ultraviyole ışını ve spektral görüntüleme ile inceleyen profesörler, bazı katmanların uyumlu olduğunu tespit etti.

Carpenter, 1300'd yılındaki Magna Carta nüshalarının, belgenin ilk versiyonundan biraz farklı olduğunu ve bu farkların her kopyada fark edildiğini ifade ederek, Harvard'ın nadir nüshalardan birine sahip olduğunu keşfetti.

Tarihi Değiştiren Keşif... 700 Yıllık Sır Harvard Üniversitesi'nden Çıktı - Resim : 2

Harvard'daki kopyanın, milyonlarca dolar değerinde olduğunu ancak üniversitenin satma planı olmadığını ifade eden Carpenter, üniversitenin yıllardır fark etmeden bu nüshaya sahip olmasına şaşırdığını kaydetti.

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Kaynak: AA

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